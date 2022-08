“LA JUVE NON E’ SQUADRA” – SCONCERTI BOCCIA ALLEGRI: PAREDES NON RISOLVE I PROBLEMI, VLAHOVIC È TROPPO SOLO IN MEZZO ALL’AREA. DIVENTA INUTILE METTERE TANTI CROSS SE NELLA ZONA C’È SOLO LUI. LA JUVE NON PORTA UOMINI IN AREA NÉ HA QUALCUNO CHE SAPPIA TROVARE UN ULTIMO PASSAGGIO. A CENTROCAMPO SONO TUTTI MEDIANI - L’INTER HA GIOCATO MALE ALL’OLIMPICO, È STATA DOMINANTE SOLO 7 MINUTI, INZAGHI HA PERSO LA PARTITA SUI CAMBI

Mario Sconcerti per il "Corriere della Sera"

juventus roma mourinho allegri

La Juventus non risolve i suoi problemi, alcuni stanno anzi diventando abituali. Ha giocato bene, d’istinto e corsa nel primo tempo quando aveva davanti una Roma timida e scossa dal gol preso subito. Ma non è mai riuscita a diventare pericolosa. Anche nella parte buona della gara, ha segnato su punizione e tirato con Cuadrado ancora su punizione. Vlahovic è continuato a rimanere solo in mezzo all’area.

massimiliano allegri

Diventa inutile mettere tanti cross se nella zona c’è solo lui. La Juve non porta uomini in area né ha qualcuno che sappia trovare un ultimo passaggio. In sostanza, fa fatica a diventare squadra. Non riesce a trovare una lettura corretta a centrocampo, sono tutti mediani. Gli ultimi trenta metri vengono occupati anche con stile, ma senza sostanza. Manca Pogba, manca anche Dybala.

Manca quella qualità tanto cercata sul mercato che per adesso è fuori. Kostic è servito a tenere largo Mancini, mi sembra un lusso. Così non conta. Un’assenza voluta, quasi cercata da Allegri. La Juve costruisce poco, in attacco gioca solo sui secondi palloni. Crescerà, non con Paredes, che è un altro ottimo mediano, non uomo da rifinitura. Meglio la Roma nel poco che si è visto in partita. Almeno ha uomini corretti nei posti giusti.

juventus roma

Anche la Roma non è riuscita a essere pericolosa. Ancora una volta ha segnato di testa su calcio d’angolo. Su azione pura quasi niente. Due squadre che andranno certo avanti, ma ancora inespresse, non complete. Ordinate e tiepide. Il tema è proprio questa incompletezza generale. Si dirà che è normale in estate, ma la condizione è uguale per tutti, la differenza tecnica si dovrebbe già notare. Ci sono in realtà lacune in cui gli allenatori stanno pesando.

MAX ALLEGRI

L’Inter ha giocato male all’Olimpico, è stata dominante per sette minuti, poi ha palleggiato. Non trovo scandalosa la scelta di Gagliardini su Milinkovic, Calhanoglu gli avrebbe dato troppo più campo. Inzaghi ha perso la partita sui cambi e su due colpi tecnici di Pedro e Luis Alberto che l’Inter non ha trovato. Ma sul pareggio, se entrano Gosens e Darmian, vuoi salvare la tua cattiva partita, non di più.

esultanza juventus foto mezzelani gmt138

Intanto De Ketelaere si dimostra giocatore di alto livello, qualcosa che manca a tutti gli avversari. Avrà difficoltà nelle partite di lotta, ma gioca a calcio benissimo. E completa la qualità del Milan. La differenza è Leao, quando è concentrato è senza rivali in Italia. Si affaccia il Torino, è un bel ritorno. In un campionato senza ancora protagonisti, è una storia da seguire.

MAX ALLEGRI lo scontro tra allegri e la panchina interista 4 NICCOLO ZANIOLO ALLA JUVENTUS - FOTOMONTAGGIO