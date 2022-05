“LAZIALE SENTITE MALE MA NON TI SUICIDARE” – IL VIDEO STRACULT CON LO SFOTTO’ DEI TIFOSI GIALLOROSSI NEI CONFRONTI DEI CUGINI BIANCOCELESTI DOPO LA VITTORIA DELLA CONFERENCE: “SIAMO QUI SUL PONTE DI ARICCIA, ABBIAMO CREATO UNA VIGILANZA POPOLARE CONTRO IL SUICIDIO LAZIALE” – LE IRONIE NEI CONFRONTI DI DI CANIO, COMMENTATORE SKY, PRESO DI MIRA PER LE SUE CRITICHE A MOURINHO - I BIANCOCELESTI DAL CANTO LORO SNOBBANO LA VITTORIA DELLA “COPPETTA” DELLA ROMA - VIDEO

IL TIFOSO ROMANISTA SFOTTE I LAZIALI DAL PONTE DI ARICCIA

ariccia, lo sfotto ai laziali di un tifoso romanista 4

La vittoria della Roma in Conference League ha fatto partire la festa nella Capitale iniziata ieri sera, proseguita con l'arrivo a Fiumicino all'alba della squadra da Tirana e che continuerà questo pomeriggio al Circo Massimo. Non potevano mancare nemmeno gli sfottò ai rivali della Lazio, che pur avendo terminato il campionato sopra i giallorossi (quinti i biancocelesti di Sarri, sesto Mourinho) rimasti in questa stagione a “zero tituli.

Un nuovo 26 maggio per la Roma

Lo sfottò fra laziali e romanisti sale di temperatura per via della data della festa romanista. La Roma ha vinto la Conference League la sera del 25 maggio, ma i festeggiamenti ci saranno oggi, 26 maggio al Circo Massimo. Storicamente questa data dal 2013 è emblema della conquista cittadina da parte della Lazio che ha alzato in faccia a Totti e compagni la Coppa Italia 2012/2013. “Gli abbiamo tolto pure il 26 maggio” scrivono sui social i tifosi romanisti che invitano (si fa per dire) a festeggiare con loro al Circo Massimo il ritorno trionfante di Mourinho. “26 maggio, mi sono alzato campione d’Europa” ricordano alcuni fans romanisti.

Un altro sfottò che sta inondando i social è quello che ritrae il tifoso laziale ed ex calciatore biancoceleste Paolo Di Canio. L’ex attaccante è preso di mira dai tifosi romanisti da sempre, ma nell'ultimo periodo le sue critiche a Mourinho e le sue parole di ridimensionamento della Conference League, in veste di commentatore Sky, hanno portato il popolo giallorosso ad puntare dritto sull'ex bandiera della Lazio.

La Lazio

I biancocelesti dal canto loro snobbano la vittoria della “coppetta” della Roma e ricordano il loro successo cittadino. Infatti la Lazio tramite le sue pagine social ha postato il video del gol di Lulic che valse la Coppa Italia. “Questa è una vera coppa e poi c’è chi festeggia la coppa del nonno”, “questa resterà per sempre” la spinta laziale nel rivendicare come proprio il 26 maggio.

