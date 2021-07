“LIBERO” IN LODE DELLA SIMULAZIONE DI CIRO IMMOBILE CONTRO IL BELGIO: “DICIAMOCI LA VERITÀ: CHI NON HA MAI SOGNATO DI BATTERE L'AVVERSARIO PIÙ ODIATO CON UN GOL A TEMPO SCADUTO, MAGARI CON UN RIGORE INESISTENTE? IMMOBILE HA SBAGLIATO IN UNA COSA: SE VUOI FARE IL FURBO LO FAI FINO IN FONDO: SE TI RIALZI PER FESTEGGIARE IL GOL, LO FAI FINGENDO DI ZOPPICARE. ALTRIMENTI, TU CHE VOLEVI ESSERE FURBO, DIVENTI SOLO UN FESSO…”

Tommaso Lorenzini per “Libero quotidiano”

ITALIA BELGIO - CIRO IMMOBILE SI RIALZA DOPO IL GOL DI BARELLA

Certo, simulare è brutto e lo sport deve essere lealtà e correttezza e chi non rispetta le regole non può essere esempio per i giovani e Immobile contro il Belgio - restando a terra in area come fosse mezzo morto, per poi alzarsi e correre ad esultare saltellando dopo essersi accorto che Barella nel frattempo aveva segnato- ha fatto una figuradimmerda e bla bla bla. Ma, chiarito il politicamente corretto, diciamoci la verità: chi non ha mai sognato di battere l' avversario più odiato con un gol a tempo scaduto, magari con un rigore inesistente?

UN PICCOLO CIRO IMMOBILE

È la nostra natura, è il calcio che ci hanno insegnato da bambini («Vince il più furbo») e che continuano a insegnare (ora più i genitori che gli allenatori) anche oggi. È la vita.

Già, pochi inutili moralismi: Immobile ha sbagliato, ma ogni giorno siamo tutti un po' degli Immobile e cerchiamo la soluzione più comoda, proviamo a fregare l' altro e siamo convinti che attorno a noi ci siano solo degli stupidi.

jessica melena e ciro immobile

Noi italiani siamo così, ma pure i belgi che fischiano Spinazzola infortunato, i francesi che organizzano una raccolta firme per ripetere la sfida contro la Svizzera o gli inglesi che non ci vogliono dare biglietti per Wembley per ripicca. Tutti uguali. L' unica differenza - e qui Ciro ha sbagliato- è che se vuoi fare il furbo lo fai fino in fondo: se ti rialzi per festeggiare il gol, lo fai fingendo di zoppicare. Altrimenti, tu che volevi essere furbo, diventi solo un fesso.