“IL ‘NEGRO’ ITALIANO È TORNATO DALL’ADE COME AIACE” - ODE A BALOTELLI BY AURELIO PICCA: “COME IL GUERRIERO ACHEO CHE COMBATTEVA CON LA SOLA ASCIA MARIO SAPEVA DI NON AVERE AFFETTO E CONFORTO ANCHE SE IN CAMPO LA SUA STRAPOTENZA FISICA E BALISTICA ERA IDENTICA A QUELLA DEL CUGINO DI ACHILLE” - “È TORNATO A BRESCIA, NEL GREMBO, ALLA MADRE CHE GLI MEDICÒ LA PANCIA. SIAMO FELICI. EPPURE EGLI, QUANDO RAGGIUNGERÀ PER DAVVERO L'ADE…” - VIDEO

Aurelio Picca per “il Giornale”

mario balotelli brescia 7

MARIO BALOTELLI

Il «negro italiano» è tornato dall'Ade come Aiace. A 17 anni tirava avanti il pallone sulla fascia interista e in ogni campo di battaglia gli facevano buuuu e lo insultavano quelli che si credevano razzisti; e certo lo erano forse. Tanto accanimento contro chi ha pelle di leone e in guerra è soltanto secondo a Achille, non nasceva dal razzismo bensì per il disprezzo come insegnò Freud: di chi si chiude in solitudine perché rifiuta "il principio di realtà". La furia contro SuperMario, partitagli a 17 anni, era ammantata di razzismo che invece voleva colpire il ribelle, il non-eroe, colui che deve morire, cioè Balotelli come Aiace.

aurelio picca (2)

Il ragazzino nato a Palermo e operato cento volte alla pancia che è la sede della madre; il ragazzino-Aiace che sa di non essere caro agli dèi. Come il guerriero acheo che combatteva con la sola ascia Mario sapeva di non avere affetto e conforto anche se in campo la sua strapotenza fisica e balistica era identica a quella del cugino di Achille, pure quando fece pari nel duello con Ettore. Tutti i cori razzisti non erano per la sua pelle di «negro italiano»; si accanivano sul corpo di colui che per vincere ha bisogno d'amore, proprio come Aiace. Il pubblico di mezzo mondo l'ha fischiato, uguale a ciò che fecero Menelao e Agamennone ad Aiace. Aiace-Balotelli che si perse nell'ira quanto Achille nel Fiume.

mario balotelli brescia 6

Epperò il Re fu salvato dagli dèi seppur fece scempio di umani. Invece Balotelli quando, come Aiace cieco, sterminò un gregge di pecore, da povero umano deriso e disprezzato da Agamennone, fu sempre uomo e uomo fragile, con la pancia operata senza madre. ari Poi Aiace si uccise.

AURELIO PICCA

mario balotelli brescia 4

Le armi di Achille morto si preferì consegnarle a Odisseo. Ma adesso Mario Balotelli è tornato a Brescia, nel grembo, alla madre che gli medicò la pancia. Siamo felici. Eppure egli, quando raggiungerà per davvero l'Ade, resterà sempre umano, ribelle, solo, e si celerà allo sguardo di Ulisse: sì astuto, sì eroe. Ma troppo caro ai potenti.

AURELIO PICCA AURELIO PICCA aurelio picca (1) aurelio picca aurelio picca AURELIO PICCA

mario balotelli brescia 1 MARIO BALOTELLI AL BRESCIA mario balotelli brescia mario balotelli balotelli mario fuma MARIO BALOTELLI E ROBERTO MANCINI MARIO BALOTELLI CON UN FUOCO DARTIFICIO MARIO BALOTELLI CON IL FIGLIO LION mario balotelli MARIO BALOTELLI FRATELLO mario balotelli pia e raffaella fico mario e fanny futuri sposi mario balotelli raffaella fico con la figlia pia mario balotelli Raffaella Fico Mario Balotelli h sond Presentazione Balotelli Milan mario balotelli e fanny neguesha mario balotelli con il fratello enoch MARIO BALOTELLI nuova casa per mario balotelli 16 MARIO BALOTELLI IN NAZIONALE l'incendio a casa di mario balotelli 2 nuova casa per mario balotelli 15 FANNY NEGUESHA E MARIO BALOTELLI mario balotelli brescia 3 mario balotelli mario balotelli pia e raffaella fico mario balotelli fanny neguesha mario balotelli e la scommessa da duemila euro persa a napoli 10 FOTOMONTAGGIO DI MARIO BALOTELLI CON LA MAGLIA DEL BRESCIA mario balotelli brescia 2 mario balotelli brescia 5