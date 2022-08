“SONO SIEROPOSITIVO” – IL COSTUMISTA GIOVANNI CIACCI RIVELA A “CHI”CHE SARÀ NEL CAST DEL "GF VIP" E PARLERÀ DELLA SUA MALATTIA – “HO CAPITO SULLA MIA PELLE CHE ESSERE SIEROPOSITIVO È UN ENORME STIGMA SOCIALE. EPPURE OGGI SI PUÒ VIVERE CON L’HIV, NON CI SI LIMITA PIÙ A SOPRAVVIVERE. OGGI NON DOBBIAMO CURARE L’AIDS, DOBBIAMO CURARE L’IGNORANZA DELLE PERSONE: CHI SI CURA NON TRASMETTE IL CONTAGIO…”