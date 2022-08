15 ago 2022 00:03

“MA CHE VUOI?” ANTONIO CONTE CONTRO THOMAS TUCHEL: È RISSA DA FAR WEST IN CHELSEA-TOTTENHAM - INCREDIBILE A STAMFORD BRIDGE: PER DUE VOLTE I TECNICI DELLE DUE SQUADRE VENGONO QUASI ALLE MANI. ALLA FINE SONO ESPULSI ENTRAMBI ED È PROBABILE CHE VENGANO SQUALIFICATI PER PIÙ DI UNA GIORNATA. LA BATTAGLIA TRA TUCHEL E CONTE ERA INIZIATA A METÀ SECONDO TEMPO DOPO IL PARI DEGLI SPURS. CONTE ESULTA IN FACCIA A TUCHEL CHE A SUA VOLTA LO SPINGE VIA. IL SECONDO ROUND AL TERMINE DELLA GARA QUANDO… - VIDEO