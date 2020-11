Da ilsussidiario.net

buffon d'amico

Polemica social su Gigi Buffon reo di fare la spesa al discount con il suo patrimonio e uno stipendio da capogiro. Solo modo di fare o braccino corto? Alcuni non hanno dubbi, il campione lo fa solo per insegnare ai figli il sacrificio ma anche il fatto che bisogna fare i conti con il vero valore del denaro, ma altri, più cattivi, lo trovano davvero esagerato soprattutto alla luce del fatto che il suo stipendio è sicuramente stellare così come il suo patrimonio. Il settimanale Oggi ha pubblicato le foto dell’ex portierone della Juve mentre fa shopping con i figli sottolineando proprio la sua scelta nonostante il suo conto in banca.

buffon oggi

Gigi Buffon fa la spesa al discount, giusto modo di educare oppure…

In particolare, il settimanale sottolinea: “Ma come, guadagni 125mila euro al mese, hai un patrimonio di 60 milioni e quando devi vestire i tuoi figli li porti allo spaccio aziendale?”.

Nello stesso articolo è spiegato che il campione ha scelto per Louis Thomas, Leopoldo Mattia e David Lee. questa rigida educazione portandoli con lui a comprare abiti in un discount. Ma cosa c’è davvero di male? Inutile dire che in queste occasioni qualsiasi cosa si fa sembra essere essere fatta male e così se qualcuno vuole educare al risparmio, altri ancora vengono accusati di voler fare il contrario. C’è davvero una via di mezzo?

