24 apr 2022 22:56

“MA COSA RIDE ACERBI?” - IL DIFENSORE BIANCOCELESTE SBAGLIA L’INTERVENTO E TONALI AL MINUTO 91 RIBALTA LA LAZIO E RIPORTA IL MILAN IN VETTA (L’INTER E' A MENO DUE MA HA UNA PARTITA IN MENO). ACERBI DOPO IL PASTICCIO CI RIDE SU E VIENE SOMMERSO DALLE CRITICHE DEI TIFOSI BIANCOCELESTI - A SARRI NON BASTA IMMOBILE DIVENTATO IL QUARTO GIOCATORE DEI MAGGIORI 5 CAMPIONATI EUROPEI (DOPO LEWANDOWSKI, MESSI E RONALDO) A SEGNARE PIÙ DI 25 GOL IN UN SINGOLO TORNEO PER ALMENO 3 VOLTE - VIDEO