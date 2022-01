“MAGNINI NON È UN ARGOMENTO DI CUI VALGA LA PENA PARLARE” - FEDERICA PELLEGRINI A “OGGI” TAGLIA CORTO SUL SUO EX, CUGINO DEL SUO ATTUALE FIDANZATO, MATTEO GIUNTA: “LE NOZZE? ABBIAMO DECISO CHE È MEGLIO RINVIARE TUTTO ALLA PRIMAVERA 2023” – “CI SI SPOSA UNA VOLTA SOLA. E VORREI CHE ACCADESSE IN UN CONTESTO PIÙ SERENO, FUORI DAL TUNNEL DELL’EPIDEMIA...” - IL DOCUMENTARIO SU "PRIME": VIDEO

Anticipazioni da Oggi

federica pellegrini underwater 3

«Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia», rivela al settimanale OGGI in edicola da domani Federica Pellegrini.

La campionessa di nuoto, impegnata nella giuria di «Italia’s Got Talent» e protagonista del documentario «Underwater» visibile su Amazon Prime Video, racconta anche che il fidanzato Matteo Giunta «è stato a lungo esclusivamente il mio coach.

federica pellegrini underwater FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA DOPO LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

La nostra storia è nata tre anni fa». La Pellegrini, in partenza per la Cina con la commissione atleti del Cio, invece su Filippo Magnini, suo ex e cugino di Giunta, taglia corto: «Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare».

PELLEGRINI BALLETTO PELLEGRINI BALLETTO 19 federica pellegrini underwater 1 federica pellegrini underwater 2 federica pellegrini le iene matteo giunta alle iene 1 federica pellegrini filippo magnini FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA VESTITI DA SUICIDE SQUAD PER HALLOWEEN COPERTINA OGGI 20-27 GENNAIO 2022