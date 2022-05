16 mag 2022 13:18

“MARCO PANTANI NON ERA UN COCAINOMANE” - IL RECITAL SUL “PIRATA” FA INCAZZARE MAMMA TONINA: “DANNEGGIA L'INCHIESTA. VENGONO RIPORTATE FRASI TRATTE DA ATTI GIUDIZIARI”. IN REALTA’ LA MADRE DI PANTANI NON HA ACCETTATO IL FATTO CHE VENISSE DETTO CHE SUO FIGLIO FOSSE COCAINOMANE - IL REGISTA: “UNA PAROLA CHE PERÒ VIENE MESSA IN BOCCA SOLO A PERSONE CHE ERANO CONTRO DI LUI, MAGISTRATI E GIORNALISTI” - IL LEGALE DELLA FAMIGLIA PANTANI: “NESSUNA CENSURA. AVEVAMO SOLO CHIESTO DI TOGLIERE ALCUNE PAROLE INOPPORTUNE” - LA PRIMA A PADOVA IL 23 MAGGIO