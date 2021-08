“MARIO, ALLA GRANDE, GUARDA CHE QUESTA COSA VALE PIÙ DEGLI EUROPEI EH, QUESTA È PLANETARIA” – MALAGO’ DOPO IL DOPPIO, INCREDIBILE ORO DELL’ATLETICA SI SCATENA AL TELEFONO CON DRAGHI, POI RILANCIA SULLO IUS SOLI SPORTIVO: “E’ ABERRANTE E FOLLE CHE NON CI SIA” – SALVINI: “SONO STRAFELICE DELLE MEDAGLIE, MA CON LO IUS SOLI NON C’ENTRA NULLA. NON C’È NULLA DA CAMBIARE” – IL POTENZIALE DA 45 MEDAGLIE E QUEL RETROSCENA SU TAMBERI - VIDEO

LA TELEFONATA DI MALAGO’ A DRAGHI: ‘ VALE PIÙ DEGLI EUROPEI EH, QUESTA È PLANETARIA’- LA POLEMICA SULLO IUS SOLI SPORTIVO

LA TELEFONATA DI GIOVANNI MALAGO A DRAGHI DOPO LA VITTORIA DI TAMBERI E JACOBS

Da www.corriere.it

«Il mio giorno più bello da presidente? Sinceramente penso di sì», dice Giovanni Malagò, numero uno del Coni. Che però non dorme sugli allori olimpici e va all’attacco rivendicando lo ius soli sportivo. «Noi vogliamo occuparci di sport e non riconoscere lo ius soli sportivo è qualcosa di aberrante, folle - spiega in conferenza stampa a Casa Italia - Oggi va concretizzato: a 18 anni e un minuto chi ha quei requisiti deve avere la cittadinanza italiana». Malagò parla pensando a Marcell Jacobs, il fresco oro nei 100 metri, e fa leva sulla storia del ragazzo 26enne nato a El Paso in Texas, ma cresciuto a Desenzano sul Garda e italianissimo, per rilanciare il tema della cittadinanza. «Oggi la risposta migliore l’ha data Mario Draghi - ha aggiunto Malagò - che li ha invitati (Jacobs ma anche Tamberi, ndr) a Palazzo Chigi».

La telefonata a Draghi

marcell jacobs gianmarco tamberi

Malagò è un fiume in piena. «Penso sia proprio il giorno più bello dell’Italia sportiva: abbiamo fatto cose epiche, I Mondiali di calcio sono un grande evento, ma sotto il profilo dei cinque cerchi oggi è stato fatto qualcosa che racconteranno i nipoti dei nostri nipoti». Un concetto che Malagò ha illustrato anche a Draghi in una telefonata allo stadio olimpico dopo la doppia impresa Jacobs-Tamberi. La scena è stata ripresa dalle telecamere ed è rimbalzata su vari siti e sui social. «Mario, alla grande, guarda che questa cosa vale più degli Europei eh, questa è planetaria», sono state le parole di Malagò al capo del governo.

marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020

La replica di Salvini

Alla proposta di Malagò ha replicato Salvini, leader della Lega. «Oggi sono strafelice delle medaglie, ma con lo ius soli non c’entra nulla. Non c’è nulla da cambiare. La legge va bene così com’è. Spero che ne vinciamo sempre di più ma lo ius soli non c’entra un fico secco».

GIANMARCO TAMBERI E MARCELL JACOBS TAMBERI E JACOBS tamberi jacobs