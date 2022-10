“MERET HA FATTO 2 MESI SUPER MA SI PARLA SOLO DEL SUO ERRORE, CAZZO!” - SPALLETTI DIFENDE DALLE CRITICHE IL PORTIERE (APPLAUDITO ANCHE DAI TIFOSI DOPO IL PASTICCIO CHE HA PORTATO AL MOMENTANEO PARI DEL BOLOGNA) - “CI SONO VOLUTI PIÙ DI DUE MESI DI PARTITE INTENSISSIME PRIMA DI VEDERE UNA LEGGEREZZA DI ALEX. PUÒ SUCCEDERE E SONO COSE NORMALISSIME…” – VIDEO

Luciano Spalletti difende il portiere, Meret, nel mirino per l’errore commesso contro il Bologna.

Un errore contro il Bologna. È bastato quell'errore di valutazione commesso sul tiro di Barrow per alimentare di nuovo le forti perplessità nei confronti di Alex Meret. Credeva di poter bloccare quel tiro scagliato da fuori area e rimbalzatogli davanti, è rimasto beffato dalla traiettoria. Avesse scelto la cosa più semplice (la deviazione) magari avrebbe evitato quel gol del pareggio arrivato poco dopo il raddoppio di Lozano.

Il "Maradona" è rimasto ammutolito, in campo in compagni di squadra lo hanno incoraggiato. Uno in particolare, Osimhen: s'è rivolto a lui e gli ha raccomandato di stare calmo, di continuare a giocare come sa, di non sentirsi in colpa. Ma nel calcio è così, lo scivolone del portiere fa sempre più notizia del gol sbagliato. Ci avrebbe pensato il nigeriano a togliergli quel macigno dalla coscienza realizzando il 3-2 definitivo.

L’intervento sbagliato da Meret contro il Bologna che ha portato al momentaneo pareggio del Bologna con Barrow.

Questi fantasmi. Sono riaffiorati nella serata di campionato che ha riportato la squadra di Spalletti da sola in vetta alla Serie A. Dalle curve della memoria si sono fatti vivi i brutti ricordi di qualche mese fa, tutti legati a un'estate grottesca durante la quale è stato a un passo da lasciare i partenopei, che per mesi hanno inseguito Keylor Navas del Psg. Meret sembrava avere già la valigia pronta. Con l'estremo difensore costaricano era stato anche trovato l'accordo economico ma la trattativa tra giocatore e club francese prese una piega sfavorevole.

Non ci fu intesa sulla eventuale buonuscita e saltò tutto. E così Meret è rimasto in azzurro, con la certezza di essere il titolare e Sirigu alle spalle a dargli sicurezza senza fargli ombra. Il rendimento finora è stato soddisfacente, in calce alle dieci vittorie consecutive tra Champions League e campionato c'è anche il suo contributo.

luciano spalletti

Un ‘dettaglio' che lo stesso Spalletti ha sottolineato in conferenza stampa. Gli fanno una domanda sulle reti subite nelle ultime 3 gare (5 gol tra Ajax, Cremonese e Bologna) e sulle occasioni concesse, il tecnico la usa per portare il discorso su Meret e difenderlo dalle critiche.

"Ci sono voluti più di due mesi di partite intensissime prima di vedere una leggerezza di Alex, cosa che può succedere e sono cose normalissime . Ha fatto due buonissimi interventi anche col Bologna. Questo significa che abbiamo un grandissimo portiere. Meret ha fatto due mesi di grandi prestazioni contro grandi avversari prima di sbagliare… sfido chiunque a fare tante prestazioni contro le squadre che abbiamo affrontato. Bisogna essere giornalisti bravi a mettere in evidenza solo l’errore di Meret, cazzo… senza considerare tutto quello che ha fatto bene".

