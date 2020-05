“MI CHIEDE DI NOI E DI NAPOLI” – IL FIGLIO DI FALCAO INTERVISTA IL FIGLIO DI MARADONA: “È CHIUSO IN CASA COME TUTTI MA NON È PREOCCUPATO PER SE STESSO, PIUTTOSTO PER IL FUTURO DEL CALCIO ARGENTINO. SI È DIMEZZATO LO STIPENDIO” – “GLI MANDO SPESSO SU WHATSAPP LE FOTO DEI SUOI NIPOTI. È MOLTO FELICE E ORGOGLIOSO DI COME L’ARGENTINA STA AFFRONTANDO L’EMERGENZA”

Giuseppe Falcao per www.leggo.it

diego armando maradona con il figlio diego jr1

Diego jr e suo padre Maradona ai tempi del coronavirus. Lontani in linea d’aria, tra Buenos Aires e Napoli, vicinissimi con il cuore. Dopo anni difficili, il loro rapporto è sbocciato ed è diventato bellissimo. In questi mesi anche di più, durante il periodo buio delle quarantene, tappati in casa, tra ansie e paure.

Ha un segreto per tirare su il morale di Diego Armando Maradona?

diego armando maradona con il figlio diego jr

«Sì. In questo periodo di quarantena gli mando spesso su whatsapp le foto dei suoi due nipoti, i piccoli Diego Matias e India Nicole. Provo a fargli delle sorprese ma so che ormai lui se le aspetta. È molto felice di vederle e di sapere che stiamo tutti bene. Mi chiede di noi, di Napoli, di come sta la città, dei napoletani che lui ama profondamente».

DIEGO ARMANDO MARADONA

maradona maduro

Nonno Maradona, suona un po’ strano a dirsi.

«Ama i suoi nipoti e io ne sono felice. Ci sentiamo al telefono e ci mandiamo dei messaggi. Anche a me fa bene sentirlo così vicino, anche se in linea d’aria siamo distanti. Magari è vero che in questo assurdo periodo abbiamo più tempo libero per noi, ma abbiamo anche più pensieri, si è più apatici, chiusi in casa. Insomma, non è facile. L’affetto delle persone che ami aiuta tanto».

diego maradona

Cosa le racconta Maradona dell’Argentina, come stanno affrontando l’emergenza?

giuseppe falcao

«È orgoglioso del suo Paese. In Argentina la situazione è sotto controllo. Il Governo ha preso delle decisioni drastiche e sono riusciti a contenere il virus, a differenza del Brasile; lì Bolsonaro ha sottovalutato il problema e oggi ne stanno pagando le conseguenze».

la famiglia di diego armando maradona jr

Come vive l’isolamento uno come Maradona?

jorge el magico gonzalez maradona

«È chiuso in casa, come quasi tutti, ma non è preoccupato per se stesso, piuttosto per il futuro del calcio argentino. E allora si è messo a disposizione degli altri, si è dimezzato lo stipendio per aiutare il presidente del Gimnasia La Plata, il club che ha allenato fino alla sospensione del campionato, a pagare tutti gli impiegati del club. Non lo dico perché sono il figlio, ma lo hanno raccontato i giornali. Un grande gesto».

giuseppe falcao

E il calcio italiano? Ne parlate mai?

«Meno. Lui segue il Napoli, come me, ma oggi la priorità per lui è la salute e, naturalmente, il calcio argentino».

francesco totti giuseppe falcao

Che papà è per lei Diego Armando Maradona?

«Le persone che ho incontrato nella mia vita prima di conoscerlo, lo avevano descritto come un mostro. Invece è proprio il contrario. E’ un papà affettuoso, giocherellone con i nipoti. Sicuramente è una persona che ha avuto delle esperienze di vita che l’hanno segnato. E sono davvero felice del rapporto che giorno per giorno stiamo costruendo insieme».

