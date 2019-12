13 dic 2019 19:56

“MI HANNO DIAGNOSTICATO UN TUMORE MALIGNO, MA HO VINTO” - LA TENNISTA FRANCESCA SCHIAVONE RIVELA: “È STATA LA LOTTA PIÙ DURA IN ASSOLUTO CHE HO MAI AFFRONTATO. HO FATTO LA CHEMIOTERAPIA E LA COSA PIÙ BELLA È CHE SONO RIUSCITA A VINCERE QUESTA BATTAGLIA” – “QUANDO ME L'HANNO DETTO QUALCHE GIORNO FA, SONO ESPLOSA DALLA FELICITÀ. E ANCHE OGGI VIVO IN FELICITÀ. ORA…” – VIDEO