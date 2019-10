“IL MILAN? CON IL LECCE DOVEVA VINCERE. COSI’ RISCHIA DI LOTTARE PER NON RETROCEDERE” - CASSANO AL PEPE A ‘TIKI TAKA’: "ANCELOTTI VOLEVA MANDARE VIA INSIGNE. IBRA? SE IL NAPOLI LO PRENDE, DIVENTA LA PRINCIPALE CANDIDATA A VINCERE LO SCUDETTO. ZLATAN FA ANCORA LA DIFFERENZA. LUI È UN PROFESSIONISTA SERIO. LO VEDO MOLTO BENE A NAPOLI, LUI È UNO SPIRITO LIBERO A CUI PIACE…"

Da tuttonapoli.net

Antonio Cassano, ex giocatore della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Tiki Taka: "Insigne? Nessuno dice che Ancelotti ha fatto di tutto per fare andare via Insigne in quanto in estate aveva preso Lozano.

Ibrahimovic al Napoli? A dicembre gli scade il contratto. Se il Napoli lo prende, diventa la principale candidata a vincere lo Scudetto. ibra fa ancora la differenza.

Chi gioca se Ibra viene al Napoli? Ibra più altri dieci. Lui è un professionista serio. Lo vedo molto bene a Napoli, lui è uno spirito libero a cui piace giocare a calcio".

Da fcinter1908.it

Negli studi di Tiki Taka, Antonio Cassano ha parlato del momento del Milan, reduce dal pareggio con il Lecce:

“Bisogna pensare di passo in passo e partite come quella con il Lecce vanno vinte senza troppe storie. Altrimenti rischia di ritrovarsi a lottare per non retrocedere e questo al Milan non deve accadere”, la sentenza dell’ex rossonero.

