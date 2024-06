“IL MIO NAPOLI AVRÀ LA FACCIA INCAZZATA. PROMETTO SERIETÀ” – ANTONIO CONTE SI PRESENTA A PALAZZO REALE E LANCIA LA SFIDA ALLE GRANDI DEL NORD: “CERCHEREMO DI FAR DIVENTARE NAPOLI DI NUOVO UN’ALTERNATIVA CREDIBILE ALLE SOLITE NOTE” – LA SUMMA DEL CONTISMO: “C’È LA VITTORIA, C’È LA SCONFITTA MA NON CI DEVE ESSERE L’ATTENUANTE DI NON AVER DATO IL MASSIMO. DAREMO PIÙ DEL MASSIMO” (I CALCIATORI AZZURRI SI PREPARINO A ESSERE TORCHIATI IN ALLENAMENTO) - VIDEO

?? La calorosa accoglienza dei tifosi del #Napoli per la presentazione del nuovo tecnico azzurro, Antonio #Conte. pic.twitter.com/DzrOUFWx49 — Pianeta Napoli (@PianetaN) June 26, 2024

? Il nuovo allenatore del @sscnapoli Antonio #Conte: “Ho scelto questo club per il progetto, l’obiettivo è tornare a essere da subito un’alternativa alle solite note che lottano per lo scudetto. Chi ha tempo non aspetti tempo” pic.twitter.com/PTEgnH6ESu — Luca Cilli (@Luca_Cilli) June 26, 2024

Da ilnapolista.it

antonio conte aurelio de laurentiis 4

La presentazione di Antonio Conte come allenatore del Napoli è un evento che va oltre il calcio. Tutte le autorità cittadine saranno presenti alla conferenza stampa che l’allenatore del Napoli terrà a Palazzo Reale alle 15.15. All’elenco delle autorità, se non cadiamo in errore, mancano solo il procuratore Gratteri e l’arcivescovo di Napoli monsignor Domenico Battaglia.

Le parole del nuovo allenatore del Napoli, la presentazione di Antonio Conte

Lombardo introduce Conte:

antonio conte aurelio de laurentiis 2

«C’è un filo di emozione. Prima volta che ricevo questa presentazione, nonostante diversi anni di carriera nel calcio. Vi ringrazio, ringrazio Napoli. Di solito io prima di ricevere do qualcosa, qui è successo il contrario. Ho ricevuto entusiasmo e affetto e adesso non mi resta che dare, restituire».

Sale sul palco il presidente De Laurentiis:

«Grazie a tutti. Grazia al presidente De Luca e al sindaco. Si riparte da capo con grande entusiasmo e cercando di cancellare tutto quello che c’è stato. Noi a settembre compiremo 20 anni di nostra presenza a Napoli e quindi ci auguriamo altri 20 (non so se ci sarò), ci proveremo. Il direttore del teatro insieme al ministro Sangiuliano ci ha permesso di essere qui».

Può fare una promessa Conte di un certo tipo di atteggiamento in campo? L’identità del suo Napoli:

antonio conte aurelio de laurentiis 1

«Posso promettere serietà. Una parola che spesso viene sottovalutata. Serietà nel dare tutto per Napoli, il trasmettere quello che la mia avventura a livello lavorativo, la mia mentalità, nel trasmettere le mie idee calcistiche. L’obiettivo per un allenatore, al di là di riuscire a primeggiare, a fine stagione a scrivere la storia, quello di rendere orgogliosi i propri tifosi. Penso che alla fine il tifoso deve riconoscersi nella propria squadra. Il nostro obiettivo massimo è rendere orgoglioso il tifoso. C’è la vittoria, c’è la sconfitta ma non ci deve essere l’attenuante di non aver dato il massimo. Daremo più del massimo, quindi grande serietà sotto i punti di vista».

«Napoli è una piazza passionale. La passione per il calcio e per la propria squadra. Dovremo alimentare questa passione, deve essere una responsabilità per noi e dobbiamo cercare di alimentarla».

ANTONIO CONTE DE LAURENTIIS PRESENTAZIONE

Che faccia avrà il Napoli di Conte? Il mercato sudamericano le interessa?

«Avremo una faccia incazzata. Deve essere chiaro perchè veniamo da un’annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto. Dobbiamo avere voglia di rivalsa in campo, sotto i punti di vista, a livello comportamentale anche. Per il mercato cercheremo di fare le cose migliori per non sbagliare e per avere calciatori che possano migliorare la rosa».

Altri contatti con altre società?

«Ho scelto Napoli per il progetto. Un contratto di tre anni, il presidente è stato molto chiaro. Il progetto sarà quello di cercare nel più breve tempo possibili di far diventare Napoli di nuovo un’alternativa credibile alle solite note».

aurelio de laurentiis antonio conte AURELIO DE LAURENTIIS ANTONIO CONTE antonio conte aurelio de laurentiis 3 aurelio de laurentiis antonio conte ANTONIO CONTE PRESENTAZIONE