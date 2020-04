“MOGGI È STATO IL PIÙ GRANDE COSTRUTTORE E AL CONTEMPO IL MAGGIORE DISTRUTTORE DI CALCIO MA AL SUO TRENO SI SONO AGGANCIATI IN TANTI. ANCHE I DELLA VALLE..." – SE NE VA A 84 ANNI GIUSEPPE GAZZONI FRASCARA, MISTER IDROLITINA E PATRON DEL BOLOGNA DI BAGGIO E SIGNORI. FU UNA "VITTIMA" DI CALCIOPOLI: “JUVE E FIORENTINA MI DEVONO ANCORA 70 MILIONI DI EURO”

(ANSA) E' morto a 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, imprenditore del marchio Idrolitina e ex presidente del Bologna Calcio che guidò dal 1993 al 2001, quando lasciò la presidenza, mantenendo la proprietà fino alla retrocessione del 2005. Protagonista del ritorno in A del club rossoblù con due promozioni in due anni. Fu lui a portare a Bologna Baggio e Signori. Lo si ricorda anche come uno dei principali accusatori di Calciopoli. Malato da tempo, era tuttora presidente onorario del club.

