“MOURINHO? E’ UN’AZIENDA MA SUL LAVORO IN CAMPO E’ UN ASINO” – L’EX DIRIGENTE DEL CATANIA PIETRO LO MONACO ATTACCA ANCORA MOURINHO DOPO CHE NEL 2008 DISSE CHE ERA DA PRENDERE A BASTONATE SUI DENTI – LA REPLICA STRACULT DI MOU: "LO MONACO CHI? IO CONOSCO IL MONACO DEL TIBET, MONACO DI MONTECARLO, IL BAYERN MONACO, IL GRAN PREMIO DI MONACO... SE QUALCUNO VUOLE ESSERE CONOSCIUTO PARLANDO DI ME DEVE PAGARMI TANTO" – VIDEO

Da corrieredellosport.it

LO MONACO MOURINHO

Pietro Lo Monaco torna a parlare di Josè Mourinho. Non proprio dolci le parole dell'ex dirigente del Catania che, ai microfoni di "Un Calcio alla Radio" (programma radiofonico napoletano), si è voluto esprimere così sul tecnico portoghese: "Mourinho? Ho avuto sempre ragione, lui è un’azienda e io ho detto che ha qualità di conduzione, ma come capacità di esprimere lavoro in campo, per me è un asino e l’ho sempre detto." Già nel passato i due avevano avuto delle divergenze, quando l'allenatore portoghese era in forza all'Inter mentre il dirigente l'amministratore delegato del Catania.

Il botta e risposta tra i due, avvenuto nel 2008, non fu dei più amichevoli. Pietro Lo Monaco disse dell'ex allenatore dell'Inter "Mourinho è uno da prendere a bastonate tra i denti", la risposta del tecnico portoghese non tardò ad arrivare e diventò, in seguito, cult: "Lo Monaco? Io conosco il monaco del Tibet, Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco... Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto".