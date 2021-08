“NAOMI OSAKA? LA MIA SITUAZIONE ERA 20 VOLTE PEGGIORE” – IL TENNISTA AUSTRALIANO NICK KYRGIOS RACCONTA I PROBLEMI DI SALUTE MENTALE AVUTI A INIZIO CARRIERA E MENA SULLA COLLEGA: “ORA VA DI MODA PARLARE DI SALUTE MENTALE, MA A 18 ANNI QUESTO SPORT MI STAVA PORTANDO VERSO UN LATO OSCURO. ERO UNO DEI GIOCATORI PIÙ CONOSCIUTI E TRA I PIÙ CRITICATI DAI MEDIA. ORA SONO ABBASTANZA GRANDE DA SAPERE CHE È TUTTO UNA MERDA…”

Nick Kyrgios, tennista australiano noto per il suo talento, ma anche per i suoi improvvisi scatti d'ira in campo, dice la sua sulla pressione con cui i giocatori professionisti fanno continuamente i conti. Kyrgios parte dalle riflessioni fatta dalla collega giapponese Naomi Osaka che, negli ultimi mesi, ha sottolineato la necessità di tutelare la "salute mentale" dei tennisti, tanto da rifiutare le interviste dopo i match all'ultimo Roland Garros. La Osaka ha anche raccontato di soffrire di depressione all'indomani del ritiro dallo Slam di Parigi.

Lo sfogo di Kyrgios

"Ho giocato solo cinque tornei in due anni, ma se guardi sui social ci sono account che pubblicano qualcosa su di me ogni due settimane - le parole di Kyrgios, che si appresta a giocare il torneo 'Citi Open' di Washington - so di essere bravo nello sport anche se all'inizio della mia carriera ho ricevuto molto odio, razzismo e altre sciocchezze da alcuni tifosi. Questo mi ha reso più forte mentalmente.

Mi è successo qualcosa di simile a quanto accaduto a Naomi Osaka, ora che è di moda parlare di salute mentale, ma, secondo me, la mia situazione era 20 volte più grave. Questo sport stava per portarmi verso un lato oscuro, è successo per un po', mentalmente è stato molto difficile ad appena 18 anni: ero uno dei giocatori più conosciuti in Australia e tra i più criticati dai media. Adesso ho 26 anni, sono abbastanza grande da sapere che è tutto una merda, il tennis ha fatto fatica ad abbracciare una personalità come la mia".

