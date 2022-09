“IN NAZIONALE COMANDA GRAVINA O LOTITO?” – FANTANTONIO CASSANO SCATENATO SULLE PRESUNTE INTERFERENZE DEL PRESIDENTE DELLA LAZIO PER FAR SÌ CHE CIRO IMMOBILE, LIEVEMENTE INFORTUNATO, NON RAGGIUNGESSE IL RITIRO DI COVERCIANO – GRAVINA DEVE INIZIARE A FARE IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO. SE NON SI CAMBIA SI FANNO ‘STE FIGURE DI MERDA E NON VAI AL MONDIALE. GRAVINA DICA ALLE SOCIETÀ E AI PRESIDENTI CHE QUANDO I RAGAZZI VANNIO IN NAZIONALE COMANDA LUI. SE VOGLIONO COMANDARE I PRESIDENTI…

Da ilnapolista.it

cassano

Fanno discutere, al solito, le parole di Antonio Cassano. L’ex calciatore di Real Madrid, intervenuto come sempre alla Bobo Tv su Twitch, ha parlato dei tanti problemi e i problemini fisici che hanno riguardato i calciatori convocati in Nazionale da Mancini. Sul Napolista abbiamo scritto che la situazione ha ricordato quella a scuola, quando la professoressa annunciava le interrogazioni di matematica. In particolare, Cassano si riferisce alle interferenze di Claudio Lotito per far sì che Ciro Immobile, lievemente infortunato, non raggiungesse il ritiro di Coverciano. Di seguito le sue parole, così come riportate da Tuttomercatoweb.

«Gravina deve iniziare a fare il presidente della Federcalcio. Chi va in Nazionale lo decide lui, chi fa il furbo per tornare a casa ci rimane a vita. Ai miei tempi esisteva questo giochino con certe squadre, arrivavi in Nazionale e c’era il problemino per tornare a casa. Immobile sta partendo e qualcuno interviene e lo blocca. Di cosa parliamo? E non ce l’ho con Immobile. Fai ‘ste figure, per forza non vai al Mondiale. Comanda Gravina o Lotito? Se non si cambia si fanno ‘ste figure di merda. Gravina dica alle società e ai presidenti che quando i ragazzi vengono in Nazionale comanda lui. Se vogliono comandare i presidenti, i calciatori in Nazionale non ci vengono».

lotito gravina