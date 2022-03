“È UN NEMICO DELLA PACE” - MANSOUR, PATRON DEL CITY, È FINITO NEL MIRINO DEL PARLAMENTO E DEL GOVERNO BRITANNICO A CAUSA DI UN INCONTRO CON IL PRESIDENTE SIRIANO ASSAD AVVENUTO NEI GIORNI SCORSI. LO SCEICCO, CHE È ANCHE VICE PRIMO MINISTRO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, È STATO ACCUSATO INFATTI DAL GOVERNO DI “NON CONTRIBUIRE ALLA PACE” IN UCRAINA VISTO CHE…

Pierluigi Giganti per “la Gazzetta dello Sport”

Lo sceicco Mansour bin Zayed è finito nel mirino del Parlamento e del Governo britannico a causa di un incontro con il presidente siriano Bashar al-Assad avvenuto nei giorni scorsi. Mansour, che è anche vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, è stato accusato infatti dal governo di «non contribuire alla pace» in Ucraina visto che il numero uno della Siria è un alleato del presidente russo Vladimir Putin che lo ha supportato militarmente nel paese mediorientale negli anni scorsi.

A muovere le maggiori critiche sono stati i laburisti con Chris Brian che in parlamento ha attaccato duramente Mansour: «In Siria c'è stato un massacro barbaro e prolungato, co-diretto da Assad e Putin. E ora quest' ultimo sta facendo lo stesso in Ucraina. Eppure ci sono persone che vogliono incontrare entrambi? Il Regno Unito resta contrario a qualsiasi normalizzazione dei rapporti con il regime siriano». Brian e il suo partito si sono chiesti se Mansour abbia le qualità morali per possedere e guidare un club di Premier League.

