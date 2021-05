“NEYMAR EGOISTA, EGOCENTRICO E CATASTROFICO”, UN ALTRO FALLIMENTO CHAMPIONS PER IL BRASILIANO PAGATO 366 MILIONI DAL PSG – FRANCE FOOTBALL LO HA SEPPELLITO DI CRITICHE. E ORA CHE SUCCEDE? IL SUO CONTATTO SCADE FRA UN ANNO, IN FRANCIA C’È CHI GIURA CHE IL RINNOVO È PRONTO NEL CASSETTO DEL PRESIDENTE NASSER AL KHELAIFI, MA DALLA SPAGNA SI FANNO SEMPRE PIÙ INSISTENTI LE VOCI DI UN SUO RITORNO A BARCELLONA…

«Il Pallone d’Oro? Io voglio vincere la Champions». Così parlava Neymar giusto una settimana fa, col la solita valenza, alla vigilia del primo dei due confronti fra il suo Psg e il City per un posto in finale: è andata diversamente, i parigini sono stati eliminati e così il campione brasiliano resterà ancora una volta a secco.

Una Champions in realtà l’ha vinta, nel 2015, ma col Barcellona: da quando è in Francia, per O Ney la grande coppa è un tabù. E pensare che nel 2017 gli sceicchi lo comprarono a peso d’oro proprio per questo, investendo una fortuna, 222 milioni. Sommandoli agli stipendi di questi quattro anni (36 milioni lordi a stagione, che per quattro fa 144) si arriva a una cifra choc di 366 milioni di euro, almeno fino ad ora.

Un flop? La classe del brasiliano è immensa e non si discute, ma è innegabile che l’affare del secolo fin qui non ha reso quanto gli sceicchi si aspettavano. O Ney ha portato al club tre successi in Ligue 1, due Coppe di Lega francese e altrettante Coppe di Francia, più tre Supercoppe nazionali. In Europa, niente.

E anche nel ritorno contro il City, l’altra sera, ha fallito clamorosamente. «Egocentico, catastrofico, insopportabile» il severissimo giudizio di France Football sulla sua prestazione. E ora che succede? Il suo contatto scade fra un anno, giugno 2022, in Francia c’è chi giura che il rinnovo è pronto nel cassetto del presidente Nasser Al Khelaifi, ma dalla Spagna si fanno sempre più insistenti le voci di un suo ritorno a Barcellona. A volerlo sarebbe in primis Messi. O Ney ci riproverà ancora una volta col Psg o tornerà a casa? Con chi darà la caccia all’ossessione Champions? Col vecchio amico Leo o con Mbappè, col quale a Parigi non ha mai davvero stretto amicizia?

