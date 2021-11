Da www.corrieredellosport.it

icardi wanda nara

Nell'infinita crisi amorosa di Wanda Nara e Mauro Icardi spunta l'ennesima indiscrezione dall'Argentina: il calciatore avrebbe ricordato alla moglie lo scandalo che hanno dovuto già affrontare in passato a causa della sua separazione dall'ex marito: "Io ti ho sostenuta, ho mentito per te, tu non lo stai facendo". Questa sarebbe la sintesi dello sfogo del calciatore che (forse) non volendo, però ha svelato anche segreti del passato.

Lo sfogo di Mauro Icardi

Nel fine settimana - racconta Evelyn von Brocke - ci sarebbe stata una discussione nel corso della quale Icardi avrebbe detto a Wanda di smetterla di cazzeggiare, aggiungendo: "Ti ho sostenuta durante tutto lo scandalo per Maxi López, ho sopportato anche delle bugie per te e tu non mi stai sostenendo in questo. Pensavo fossimo uniti, che facessimo blocco, invece stiamo fallendo".

mauro icardi wanda nara maxi lopez

ICARDI SMENTITO DA CHINA SUAREZ

La vicenda Wanda-Icardi sembra non finire mai e ogni giorni si arricchisce di nuovi particolari. Secondo quanto riportato dalla giornalista argentina Yanina Latorre, Icardi l'avrebbe contattata per rivelare tutta la verità sulla storia con la China. L'attaccante del Psg avrebbe dunque confermato tutti i rumors, raccontando i dettagli della notte trascorsa nella stanza dell'hotel.

ICARDI 19

Verità e particolari che erano già stati rivelati sia a Wanda, ma soprattutto ai compagni del Psg che hanno voluto sapere tutto sul gossip più chiacchierato dell'ultimo mese. È stata la stessa Yanina a svelare cosa avrebbe raccontato Maurito alla squadra: "Icardi ha detto che lui e China si sono solo baciati, perché lui aveva la febbre." L'attaccante dunque ha ammesso l'incontro, ma ha smentito di esserci andato al letto.

E proprio a proposito di questo particolare, ovvero di cosa sia davvero accaduto nella lussuosa suite di Parigi, dall'Argentina giungono altre clamorose rivelazioni che smentiscono la versione raccontata da Icardi a Yanina. Durante la puntata del programma "Intrusos", la conduttrice Paula Varela ha rivelato che ci sarebbe stata un'ennesima discussione tra Wanda e Icardi dopo che quest'ultima ha trovato nuovi messaggi cancellati dall'attaccante.

china suarez

Per questo motivo, secondo una ricostruzione della tv argentina, la procuratrice avrebbe deciso di chiamare la China che a sua volta avrebbe confermato tutto della notte passata con Icardi, aggiungendo però un particolare scioccante: "Stai tranquilla, non abbiamo fatto sesso perché a Mauro non gli si è drizzato", questa la frase sconvolgente che l'attrice avrebbe detto a Wanda.

Con queste parole, la China avrebbe dunque smentito quanto raccontato in precedenza da Icardi, ovvero che i due non avrebbero consumato perché l'attaccante del Psg aveva la febbre.

