“NON CONFRONTARE MAI MOURINHO CON DE ROSSI. UNO HA 26 TITOLI, L'ALTRO È APPENA ARRIVATO” - SCAZZO PALLONARO A “PRESSING” TRA IVAN ZAZZARONI E RICCARDO TREVISANI: "PARLI DI MOU COME SE FOSSE UN COGLIONE E DE ROSSI UN FENOMENO. È COME SE IO TI PARAGONASSI A BEPPE VIOLA, TU NON LO SEI. TI AUGURO DI DIVENTARLO TRA 20 ANNI MA NON HAI IL TALENTO DI BEPPE VIOLA"

Da https://www.fcinter1908.it/ - Estratti

Trevisani apre così: "La Roma ha fatto una grande partita con Dybala e Lukaku che non hanno fatto una grande partita, pensa che impianto di gioco ha messo su De Rossi in un mese. Se contro l'Inter non tiri in porta, l'Inter non le può perdere le partite"

Zazzaroni replica: "Riccardo, fai una cosa molto corretta: non confrontare mai Mourinho con De Rossi. Uno ha 26 titoli, l'altro è appena arrivato. Se vuoi bene a De Rossi. Ha fatto un'ottima partita, gli vogliamo bene. Speriamo faccia un'ottima carriera. Ma è come se ti paragonassi a Beppe Viola, tu non lo sei. Ti auguro di diventarlo tra 20 anni ma non hai il talento di Beppe Viola"

