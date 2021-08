1 ago 2021 16:42

“NON DORMIRÒ MAI PIÙ” - LA GIOIA PAZZA DI GIANMARCO TAMBERI: “DOPO L'INFORTUNIO HO PIANTO TANTO, MA POI MI SONO DETTO CHE CI DOVEVO CREDERE E CE L'HO FATTA” - IL SIPARIETTO DI MUTAZ BARSHIM CHE SORRIDENDO E GUARDANDO TAMBERI, GIUSTIFICA LA DECISIONE DI PUNTARE SULL'ORO EX AEQUO NEL SALTO IN ALTO: "TWO IS BETTER THAN ONE". DUE È MEGLIO CHE UNO…