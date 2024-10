“NON HO MAI DETTO CHE IL MIO COGNOME MI FA SCHIFO, NE SONO ORGOGLIOSO” – DIEGO ARMANDO MARADONA JR CHIARISCE: HO DETTO QUANDO SONO ARRIVATO QUI IN SPAGNA ‘DIMENTICATEVI IL MIO COGNOME E GIUDICATEMI PER QUELLO CHE FACCIO E NON PER QUELLO CHE SONO’ (MARADONA JR È IL NUOVO ALLENATORE DELL’UD IBARRA, SQUADRA DEL SUD DI TENERIFE) - "LE TESTATE CHE SI SONO PERMESSE DI SCRIVERE QUESTE SCHIFEZZE CORREGGANO ALLA SVELTA SENNÒ..."

Da ilnapolista.it

diego armando maradona diego armando maradona jr

Diego Armando Maradona Jr ha pubblicato una storia su Instagram dove smentisce di aver detto che il suo cognome gli fa schifo e specifica che nell’intervista riportata da diverse testate aveva semplicemente chiesto di dimenticare il proprio cognome, per essere giudicato in base a ciò che fa (è il nuovo allenatore dell’Ud Ibarra – squadra del sud di Tenerife) e non per ciò che è.

Le parole di Maradona Jr

«Sono costretto a fare un video perché tanta gente dall’Italia mi sta mandando degli screenshot su un’intervista che ho dato io e che ovviamente non è vera. Non ho mai detto che il mio cognome mi fa schifo, io sono orgoglioso di essere Diego Maradona, di avere questo cognome. Non mi sono mai permesso. Ho semplicemente detto quando sono arrivato qui in Spagna “Dimenticatevi il mio cognome e giudicatemi per quello che faccio e non per quello che sono”. Quindi lascio altri cinque dieci-minuti alle testate che si sono permesse di scrivere queste schifezze di correggere. Sennò inizieranno ad esserci tantissime denunce».

MARADONA E MARADONA JR