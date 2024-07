“NON HO UN’ETA’, SONO UNA ETERNA BAMBINA” – LA POPPUTISSIMA CRISTINA D’AVENA FA 60 ANNI: “SONO COME UN PERSONAGGIO DEI CARTONI ANIMATI DI CUI CANTO LE SIGLE. QUANTI ANNI HA "MEMOLE"? E NON MI SONO MAI FATTA IL BOTULINO" - "MIO PADRE ASSUNSE UNA GUARDIA DEL CORPO PER CONTROLLARMI A MILANO, HO SOFFERTO QUANDO MI HANNO TRATTATA COME L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO PERCHÉ CANTAVO LE SIGLE – CON PASQUALE FINICELLI, VOLTO DI MIRKO DEI BEEHIVE, CI SENTIAMO. I FIGLI? LI AVREI VOLUTI – I FIORI DI BERLUSCONI (“ERA UN VERO GALANTUOMO”) E LA POLEMICA QUANDO NEL 2022 CANTO’ A UN EVENTO DI FRATELLI D’ITALIA – VIDEO

Paolo Giordano per ilgiornale.it

cristina d'avena

Cristina D'Avena fa sessant'anni, roba che manco ci si crede perché lei da tempo non ha età, ha superato quella fase contabile, ormai è un simbolo senza tempo. Cristina D'Avena, nata a Bologna il 6 luglio del 1964, è la voce dell'infanzia o dell'adolescenza di qualche generazione di italiani ed è quasi inutile ricordarne il motivo, visto che lo conoscono tutti: ha cantato i brani che, attraverso cartoni animati e telefilm, si sono fissati nella memoria collettiva.

Trecentonovantasei sigle, dicesi 396. Tra loro, secondo alcuni dati, 371 sono di cartoni animati, 12 di telefilm e 13 sigle tv. Qualche titolo tanto per gradire: Kiss me Licia, Occhi di gatto, Mila e Shiro due cuori nella pallavolo, La canzone dei Puffi e via elencando. Ma non è il dettaglio numerico che conta.

five record cristina d'avena

Conta che Cristina D'Avena sia rimasta unica diventando un'icona che neppure le polemiche più futili hanno scalfito (come quando nel 2022 cantò a un evento di Fratelli d'Italia e apriti cielo!) perché fa parte di quei personaggi che, neppure volendolo, riescono a entrare nel circo delle polemichette politiche. Ne restano fuori quasi di diritto, quasi per investitura popolare.

Insomma Cristina D'Avena, che ha debuttato allo Zecchino d'Oro nel 1968 e ha inciso la prima sigla nel 1981 (Bambino Pinocchio) è un'artista che può permettersi, come ha fatto nel 2017, di interpretare le proprie canzoni in Duets con Elodie o Alessandra Amoroso o Shade perché, anche se poi hanno seguito percorsi diversi, loro sono cresciuti con le sue canzoni, con quelle sigle che celebravano il pomeriggio televisivo (…)

cristina d'avena alessandra valeri manera

CRISTINA D'AVENA COMPIE 60 ANNI

Chiara Maffioletti per corriere.it - Estratti

«No, ma io non ho un’età, sono una eterna bambina». E in effetti, Cristina D’Avena ha ragione. Non solo perché porta splendidamente i 60 anni che compie oggi («e non mi sono mai fatta il botulino eh»), ma perché il suo carattere, unito a una carriera davvero fuori dal comune, l’hanno fatta uscire dal tempo: «Sono come un personaggio dei cartoni animati di cui canto le sigle. Quanti anni ha Memole?».

(...)

È faticoso mostrarsi sempre felici?

ROCCO SIFFREDI - CRISTINA D'AVENA

«Ho un carattere solare, quindi non faccio così tanta fatica. Ora sto attraversando un momento difficile perché è morta da poco Alessandra Valeri Manera (l’autrice che con cui ha collaborato per anni, ndr.), era una mia carissima amica, ci conoscevamo da 42 anni. Non è semplice».

Hanno mai tentato di dirottarla verso un pubblico diverso, più adulto?

«Sì, eccome. Hanno provato a farmi cambiare. Ma quello che mi ha permesso di essere chi sono è stata la mia coerenza, rimanere fedelissima al lavoro che faccio. Me lo disse anche Costanzo. Non mi sono mai distratta, non ho fatto altre scelte. Questa strada mi appartiene e ci metto da sempre grande passione».

Qualcuno l’ha mai ferita?

«Certo, quando mi hanno trattata come l’ultima ruota del carro perché cantavo le sigle, escludendomi da eventi in cui c’erano tanti cantanti, solo per questo. Come se il mio fosse un pubblico diverso, come se io fossi di nicchia. Questo in passato mi ha fatta soffrire».

alessandra valeri manera cristina d'avena

E nel frattempo ancora oggi i suoi concerti chiamano migliaia di persone.

«Ancora oggi mi stupisco, ma è così. E quando ho pubblicato il disco Duets Forever - Tutti cantano Cristina ho avuto la dimostrazione non solo che la mia musica la possono cantare tutti, ma che quaranta artisti — da Annalisa a Loredana Berté, da Patty Pravo, Elisa, i The Kolors — erano felici e addirittura emozionati all’idea di duettare. La frase più comune era: non so se sono capace. In effetti con le sigle serve un’interpretazione diversa dal pop».

Chi l’ha stupita di più?

«Se devo scegliere dico Loredana Berté: era davvero felice di cantante la sigla di Occhi di gatto. Mi ha ringraziata dicendomi che le avevo regalato un pezzo di infanzia».

(...)

pasquale finicelli cristina d'avena

È vero che suo padre la controllava a distanza?

«Certo, nei miei primi anni a Milano aveva voluto che vivesse con me una guardia del corpo, Giuseppe: non dormiva mai. In tanti anni sono riuscita a evadere solo una volta, perché se aprivo la porta, anche facendo pianissimo, si svegliava. Ma sono stati anni bellissimi».

Ha nostalgia?

«Molta, sono una romanticona, legata al passato che per me è più forte del presente e del futuro e a volte mi rende malinconica. Mi piacerebbe tornare al periodo in cui giravo i miei telefilm, li rifarei ora, ma non mi danno retta. Vorrei mostrare dopo trent’anni che fine ha fatto Kiss me Licia».

Secondo lei che fine ha fatto?

«Avrà qualche figlio e, secondo me, non si è separata con Mirko. Non so se lui abbia più il ciuffo rosso ma di certo continuano a cantare. Qualche anno fa mi sono incontrata per caso per strada con Pasquale (Finicelli, volto di Mirko). Mi gridava: Licia, Licia. Da non credere. Ogni tanto ci sentiamo».

In quegli anni al suo compleanno le arrivavano i fiori di Berlusconi. È vero?

«Sì, era molto contento di come andavano le cose nella fascia dei ragazzi, era un vero galantuomo. Con Mediaset ho ancora un rapporto meraviglioso e un contratto fonografico per le sigle».

CRISTINA DAVENA IN BIKINI - FERRAGOSTO 2023

Come festeggerà?

«Non festeggio perché, ripeto, non ho età, ho sempre 25 anni. Scherzi a parte, mi fa un po’ impressione la cifra tonda, ma quest’anno per la prima volta ho scelto di fare uno spettacolo oggi, quindi sarà bellissimo».

È famosa da sempre eppure molto riservata.

«Sono fatta così, da sempre. Mi hanno proposto anche ogni reality ma non lo farei mai, sono discreta. Ma posso dire che in amore sono felicissima».

Ha mai voluto dei figli?

cristina davena alla festa di fratelli d italia 1

«È una nota dolente: a furia di correre mi sono un po’ persa negli anni. Questa mia eterna giovinezza purtroppo eterna non è. Non posso dire che sia un grande rimpianto non essere diventata mamma, ma nemmeno che non ci pensi. Di certo mi sarebbe piaciuto, ma la mia vita è stato un susseguirsi di emozioni fino a quando sono arrivata a punto in cui mi sono detta: e adesso? Per fortuna ho avuto e ho tantissimi bambini che mi vogliono bene, in altro modo».

(…)

