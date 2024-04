“NON MI HANNO MAI RIMBALZATO IN MANIERA COSÌ BRUTTA” - DILETTA LEOTTA NON E’ STATA FATTA ENTRARE AL BERGHAIN DI BERLINO, UNA DELLE DISCOTECHE PIU’ FAMOSE DEL MONDO – “LI’ C'È UNA SELEZIONE SEVERISSIMA. SONO ARRIVATA LÀ DAVANTI CON IL MIO CAPPOTTO GIALLO TUTTO PELOSO, E UN SORRISO SMAGLIANTE” - SECONDO GLI UTENTI, LEOTTA AVREBBE SBAGLIATO TUTTO PERCHÉ "BISOGNA VESTIRSI TOTAL BLACK E NON SORRIDERE". LEI SCARICA LE COLPE SU LORIS KARIUS E ANNUNCIA LA DATA DELLE NOZZE…

Da corrieredellosport.it

In attesa di ritrovarla su Dazn per il derby Roma-Lazio del prossimo 6 aprile, Diletta Leotta ha raccontato a Radio 105 un aneddoto legato alla sua recente vacanza a Berlino con il compagno Loris Karius, dal quale un anno fa ha avuto la figlia Aria. La coppia è stata cacciata da una discoteca tedesca, l'esclusivo Berghain, tra i club underground più noti al mondo.

"Avevo tanta voglia di andare al Berghain, dove però c'è una selezione severissima - ha confidato Diletta allo speaker radiofonico e amico Daniele Battaglia - Sono arrivata là davanti con il mio cappotto bellissimo, quello giallo tutto peloso, e un sorriso smagliante e ho detto "ciaooooo".

Diletta Leotta ha continuato: "Non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta. Ma Loris ha fatto un errore perché mi ha spostato per prima, per diciamo entrare per prima perché solitamente le ragazze hanno più chance. E mi hanno guardato così e mi hanno fatto (Diletta scuote la testa, ndr). E ha riso, ha riso pure (riferito al buttafuori, ndr). Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perhé lì non puoi insistere, se è no è no".

Secondo alcuni utenti la Leotta avrebbe sbagliato ad indossare un capo giallo perché "bisogna vestirsi total black e non sorridere". Mentre qualcun altro ha ricordato che "lì hanno rimbalzato pure Rihanna ed Elon Musk. Diletta però pure tu, se ti vesti di giallo è sicuro che non entri, devi vestirti di nero, non parlare e non ridere durante la fila e forse entri ahah, che bellina che sei".

Intanto MessinaToday ha spifferato la data delle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius: il grande giorno è stato fissato a Vulcano il prossimo 22 giugno. La cerimonia si terrà al Therasia Resort, di proprietà del gruppo Imperatore Travel World e dove la presentatrice e il suo Loris, insieme alla piccola Aria, hanno già passato dei momenti di relax lo scorso ottobre.

