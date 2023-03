“NON MI PIACCIONO GLI ORIUNDI. RETEGUI NON È ITALIANO, TOLOI IDEM, ROBERTO MANCINI ALLENAVA L’INTER CHE NON AVEVA ITALIANI" – IVAN ZAZZARONI A "DEEJAY FOOTBALL CLUB" – “CRITICHIAMO IL FATTO CHE IN SERIE A GIOCHINO POCHI ITALIANI E POI PER OPPORTUNISMO NATURALIZZIAMO STRANIERI PER LA NAZIONALE. CONTRADDIZIONE ASSOLUTA E RIDICOLA. RETEGUI È UNA TOPPA E METTERE LE TOPPE NON RISOLVE IL PROBLEMA"

Ivan Zazzaroni - Estratto da Deejay Football club

Ivan Zazzaroni a Deejay Football club"Devo essere sincero: non mi piacciono gli oriundi. Non sono affatto razzista, sapete dove sono cresciuto? In Brasile e so cos’è la multietnia, ma Retegui non è italiano, Toloi non è italiano, Emerson Palmieri non è italiano, Camoranesi non è italiano. Roberto Mancini, nel 2014/15, allenava l’Inter che non aveva un solo italiano".

Promuoviamo campagne giornalistiche e critichiamo il fatto che in serie A giochino pochi italiani e poi per opportunismo naturalizziamo stranieri per la Nazionale. Contraddizione assoluta e ridicola. Inoltre, Ivan Zazzaroni, ha aggiunto: "Continuando a chiamare questi calciatori, va sempre peggio. Retegui è una toppa e mettere le toppe non risolve il problema. Metterei delle regole a livello federale, investendo sui giovani, non rinunciando in partenza.

Di Lorenzo? Un giocatore assolutamente completo, per come attacca e difende è uno dei migliori nel suo ruolo, vive un momento di grande fiducia, quindi complimenti al suo percorso".