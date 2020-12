“NON MI PIACE CHI CERCA ALIBI…” – CI MANCAVA CASSANO A MENARE DURO SU CONTE: "L’INTER HA FATTO FLOP, L'EX CT DEVE FARE SOLO UNA COSA: VINCERE LO SCUDETTO - HA CHIESTO A TUTTI I COSTI VIDAL CHE STA DANDO POCO IN UN RUOLO CHE NON È SUO. SKRINIAR, PRIMA DI ARRIVARE CONTE, ERA UNO DEI GIOCATORI PIÙ AMBITI D’EUROPA E L’HA MASSACRATO. HA MASSACRATO GODIN. E POI IN CHAMPIONS LEAGUE SERVE QUALITÀ. ERIKSEN, IN 5 MINUTI, HA FATTO PIÙ DI BARELLA E GAGLIARDINI" – VIDEO

Antonio Cassano, come sempre gli succede, non ha peli sulla lingua: «Per quanto riguarda l’Inter parliamoci chiaro. In queste sei partite (di Champions League, ndr) ha fatto sempre male: ha giocato malissimo, senza nessuna idea. Il calcio si fa di qualità: in Italia puoi giocare con Romelu Lukaku, che a livello di fisicità nessuno gli sta dietro, ma in Champions League serve qualità. Christian Eriksen, in cinque minuti, ha fatto più di Nicolò Barella e Roberto Gagliardini. L’Inter ha fatto flop, in questo momento qua Antonio Conte deve fare solo una cosa: essere obbligato a vincere lo scudetto. Altrimenti diventa un massacro se non vince un campionato, altrimenti bisogna cambiare tutto».

I GIOCATORI – Per Cassano molti giocatori sono peggiorati a causa di Conte: «Milan Skriniar, prima di arrivare Conte, era uno dei giocatori più ambiti d’Europa e l’ha massacrato. Ha massacrato Diego Godin, trattandolo malissimo. Achraf Hakimi ha fatto qualche gol, ma per me è un giocatore diverso. È in confusione, perché è un giocatore che devi lasciarlo libero: fargli fare l’esterno a tre o a quattro, ma lasciarlo libero. Al Borussia Dortmund giocava negli ultimi trenta-quaranta metri, all’Inter fa l’indispensabile».

SCELTE CONFUSIONARIE – Cassano torna su come Conte gestisce il centrocampo: «Eriksen? Tanti meriti, ma anche tanti demeriti. Ha chiesto a tutti i costi, già l’anno scorso, Arturo Vidal che sta dando poco in un ruolo che non è suo. Spesso e volentieri lo sta facendo giocare in mezzo, però Vidal dobbiamo ricordare che non è più quello di sei anni fa. Ha insistito tanto per averlo, e non gli sta dando. Poi, ultima cosa: ha voluto ingaggiare Alexis Sanchez, facendogli un contratto importante, ma non lo sta usando tanto. Tantissime cose buone, ma anche tanti errori. E a me non piacciono le persone che hanno tanti alibi».

IL RIFIUTO – Cassano chiude con un’ipotesi: «L’altro giorno sentivo l’intervista di Edinson Cavani, quando ha detto di aver rifiutato Juventus e Inter. Non vorrei, voci di corridoio, che Cavani non abbia accettato l’Inter per via di Godin, che è un fratello maggiore. Magari gli ha detto che se va lì potrebbe esserci qualche problema».

