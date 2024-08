“NON MI PRENDO UNA PAUSA DALL’ATLETICA” – LARISSA IAPICHINO, L’ATLETA DEL SALTO IN LUNGO, È COSTRETTA A CHIARIRE SUI SOCIAL DOPO CHE LA SUA INTERVISTA A “LA REPUBBLICA” AVEVA ALLARMATO I FAN, CONVINTI CHE VOLESSE GETTARE LA SPUGNA DOPO LE OLIMPIADI – LA FIGLIA DI FIONA MAY PUNTUALIZZA: “STO VIVENDO UN MOMENTO DI DOWN. HO RITENUTO DI DOVERMI FERMARE UN ATTIMO PER POTERMI RICARICARE SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA E DI RIVEDERE LA MIA ATTIVITÀ AGONISTICA. LA MIA STAGIONE NON FINISCE QUI…”

Larissa Iapichino parla ai fan attraverso Instagram facendo chiarezza su alcune sue parole dopo un'intervista. "Ho ritenuto di dovermi fermare un attimo per potermi ricaricare sotto tutti i punti di vista e di rivedere la mia attività agonistica. Questo non implica che io mi stia prendendo una pausa dall'atletica. sarò presente alla finale di Diamond League di Bruxelles", ha scritto.

Alcuni stralci della sua intervista al quotidiano La Repubblica sono stati interpretati in modo non corretto e così Larissa Iapichino è intervenuta facendo chiarezza con un messaggio su Instagram. Reduce dal quarto posto alle Olimpiadi di Parigi nel salto in lungo, la campionessa fiorentina ha voluto spiegare cosa intendesse quando ha detto 'Devo prendermi una pausa': "Giusto per mettere le cose in chiaro. In questo momento sto vivendo un momento di 'down'. Ho ritenuto di dovermi fermare un attimo per potermi ricaricare sotto tutti i punti di vista e di rivedere la mia attività agonistica".

E ancora: "Questo non implica che io mi stia prendendo una pausa dall'atletica (libera interpretazione di molti). La mia stagione non finisce qui: sarò presente alla finale di Diamond League di Bruxelles. Detto questo, grazie del supporto. A presto". Evidentemente qualcuno aveva pensato che la figlia di Fiona May fosse decisa a lasciare l'atletica per un po' e invece si limiterà a saltare il Golden Gala di Roma del 30 agosto per recuperare al meglio le energie fisiche e mentali in vista delle finali di Diamond League in quel di Bruxelles.

[…] Quindi, nessuna pausa, nessun "addio": Larissa Iapichino continuerà a saltare e a gareggiare per vincere, a questo punto a metà settembre a Bruxelles, in Belgio.

