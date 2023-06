“NON MI SONO SENTITA OFFESA DALLE BATTUTE DI BOBBI E VALSECCHI” – LA PILOTA DI RALLY CHRISTINE GIAMPAOLI ZONCA, OGGETTO DELL’IRONIA DEI COMMENTATORI SKY, RACCONTA LA SUA VERSIONE: “QUANDO HO LETTO DELLA LORO SOSPENSIONE PER UN GRAN PREMIO PENSAVO A UNO SCHERZO. MI SEMBRA TUTTO COSÌ ESAGERATO” - CRUCIANI A "LA ZANZARA" MENA DURO: “NON SI PUO’ FARE UNA BATTUTA SU UN BEL CULO? SIETE MALATI DI MENTE” – VIDEO

Le battute a doppio senso pronunciate da Matteo Bobbi e Davide Valsecchi in occasione del recente Gran Premio di Spagna di Formula 1 hanno fatto molto scalpore, tanto che i due commentatori Sky sono stati sospesi per il prossimo appuntamento del Mondiale. Christine Giampaoli Zonca, pilota di rally, una delle ragazze coinvolte nella vicenda, ci ha scherzato su nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera:

"Facciamo così: alla prossima gara di F1 mandatemi in video insieme a Bobbi e Valsecchi, così magari stavolta sarò io a fargli un paio di battute a quei due! Non mi sono sentita offesa, era solo uno scherzo. Me ne sono accorta perché tutti hanno cominciato a scrivermi. Sono stati anche educati, non è che abbiano detto chissà che cosa.

All'inizio quando è scoppiato il caso sui social ed è venuto fuori che erano stati sospesi ho pensato a uno scherzo. Poi invece ho scoperto che era vero, e mi è dispiaciuto. Sono due bravi commentatori, mi è sembrato tutto così esagerato. Li conosco e gli ho scritto subito. Come in tutti i settori lavorativi c'è chi fa un commento che magari può dar fastidio, o altro, però io non ho mai avuto problemi. Ho sempre avuto un buon rapporto con tutti".

