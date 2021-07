“NON MOLLIAMO MAI” – A SILVERSTONE IL RUGGITO DI HAMILTON CHE VINCE DAVANTI A LECLERC DOPO L’INCIDENTE AL VIA CON VERSTAPPEN: UN BOTTO TERRIBILE A 300 ALL’ORA CHE HA COSTRETTO AL RITIRO L’OLANDESE DELLA RED BULL – MOSTRUOSO IL FERRARISTA LECLERC CHE CONDUCE LA GARA FINO A DUE GIRI DALLA FINE E TORNA SUL PODIO DOPO UN ANNO È STATO IL GP PIÙ BELLO DI QUESTA STAGION TRA LA NOVITÀ DELLE QUALIFICHE SPRINT E I DUELLI IN PISTA… - VIDEO

Daniele Sparisci per corriere.it

hamilton verstappen

Finisce con la bandiera inglese che sventola dalla Mercedes numero 44. «Non molliamo mai» urla via radio Toto Wolff. I campioni in carica erano a secco da Gp, questo sarà il successo più controverso, più discusso, dopo l’incidente al via fra Lewis e Verstappen. Olandese k.o., terribile il botto alla Copse a 300 all’ora: un duello ruvido, il sette volte campione del mondo è stato punito con 10’’.

L’incidente al via fra Verstappen e Hamilton

hamilton

Poteva esserci una bandiera rossa in Inghilterra, Charles Leclerc è andato vicinissimo al miracolo: secondo, ritrova il podio dopo quasi un anno, l’ultima volta ci era salito proprio a Silverstone. Si è arreso a due giri dalla fine una gara mostruosa, per ricordare a chi mette in dubbio il suo talento che è un fuoriclasse.

Dopo Montecarlo si è vista la Ferrari migliore dell’anno, non ancora all’altezza di giocarsela con i primi della classe, ma comunque super vivace su un circuito considerato sfavorevole. Completa il podio Bottas, l'altro ferrarista Sainz chiude al sesto posto. È stato il Gp più bello di questa stagione: la novità delle qualifiche sprint, il duello..

verstappen hamilton verstappen hamilton

leclerc leclerc