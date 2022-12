“NON C’ERA BISOGNO CHE TU SALISSI” – IL RETROSCENA DELLA RABBIA DI NEYMAR NEI CONFRONTI DI FRED DOPO IL GOL DEL PARI DELLA CROAZIA – POCO PRIMA O’ NEY, AUTORE DELLA RETE DEL VANTAGGIO VERDEORO, SI ERA RACCOMANDATO DI FAR GIRARE LA PALLA SENZA SPENDERE ULTERIORI ENERGIE. "ASPETTIAMO, ADESSO NON DOBBIAMO CORRERE” – L’ATTACCANTE POI PUBBLICA LE CHAT COI COMPAGNI: "RODRYGO, TI INSEGNO IO A BATTERE I RIGORI..."

Non è stato un ritorno trionfale in patria per la selezione brasiliana, partita verso il Qatar con i favori del pronostico e tornata a casa senza la Coppa del Mondo. L’eliminazione subita per mano della Croazia continua a far discutere soprattutto per la gestione del vantaggio trovato nei supplementari e dilapidato a ridosso del fischio finale.

Le tv brasiliane hanno ricostruito dal labiale i discorsi dei giocatori tra un tempo supplementare e l’altro, quando la Seleçao era in vantaggio di un gol e guardava con ottimismo al passaggio del turno. Neymar, autore del gol si è raccomandato di far girare la palla senza spendere ulteriori energie.

"Aspettiamo, adesso non dobbiamo correre” - afferma il fantasista che ha il chiaro intento di far girare la palla mantenendo il controllo ella partita. Ma il numero dieci non viene ascoltato dai suoi compagni. Tanto che - dopo il pareggio della Croazia - si rivolge al terzino Fred colpevole di aver lasciato la difesa sguarnita. “Non c’era bisogno che tu salissi”.

NEYMAR PUBBLICA LE CHAT COI COMPAGNI: "RODRYGO, TI INSEGNO IO A BATTERE I RIGORI..."

Un leader si vede soprattutto nei momenti più difficili. Neymar deve avere pensato questo prima di decidere di pubblicare alcune storie Instagram con gli screenshot dei messaggi scambiati in chat con alcuni di loro.

Neymar spende parole affettuose per Marquinhos, che ha spedito sul palo il rigore decisivo. "Questo rigore non cambierà ciò che penso di te – ha scritto al compagno di club nel Psg –. Non avrei mai pensato che quel rigore potesse essere un ostacolo, ma dobbiamo andare avanti". Emoji con cuori e lacrime, la tristezza carioca al tempo di WhatsApp.

CONSOLA TUTTI — Il fuoriclasse del Brasile ha provato anche a rincuorare Thiago Silva, al suo ultimo Mondiale. "Sto peggio di quanto immaginassi e mi viene da piangere appena provo a ripensarci – ha scritto il difensore –, non riesco ad accettare che abbiamo perso". "Fratello dobbiamo andare avanti - gli risponde Neymar - io tu e Dani Alves meritavamo di più. Non posso credere che abbiamo perso e quando la rivedo in tv mi viene voglia di piangere".

SIPARIETTO CON RODRYGO — Parole di comprensione per Rodrygo, anche lui protagonista in negativo nella serie finale di rigori. "Ti scrivo per dirti che sei forte. È un onore vederti cresce nel Brasile. I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di batterli, io ne ho sbagliati molti e ho imparato da ognuno di essi.

Ma non mi sono mai arreso. Ti voglio ringraziare, non per il giocatore, ma per il bravo ragazzo che sei, Porterai un'altra coppa al Brasile". Rodrygo risponde scusandosi ancora: "Grazie di tutto, ma perdonami per aver spezzato il tuo sogno, spero che continuerai con noi per conquistarla insieme, ovviamente se sarà la cosa che riterrai giusta". A quel punto Neymar ci scherza sopra. "Poi ti insegno a battere i rigori".

