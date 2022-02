4 feb 2022 09:30

“NON C’È STRUTTURA CHE ABBIA FATTO PER LE DONNE QUEL CHE HA FATTO L’ANIENE” – MALAGO’, PRESIDENTE ONORARIO DEL CIRCOLO, AL CONTRATTACCO DOPO I SILURI DELLA GRANDE NEMICA, LA VEZZALI (SOTTOSEGRETARIA ALLO SPORT TENDENZA GIORGETTI) – “ALTRO CHE 5, SONO CENTINAIA LE DONNE CHE FANNO SPORT IN QUEL CIRCOLO” – IL COVID IN CINA? SONO ARRIVI VESTITI UN PO’ DA MARZIANI E MI HANNO PORTATO IN UN HOTEL PIU’ CHE DIGNITOSO. LA LEGA SERIE A? SPERO CHE ARRIVI UN PRESIDENTE ALL’ALTEZZA”

