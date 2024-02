19 feb 2024 17:52

“NON SEI CORRETTO”; “MA NON LO SARAI TU” – VOLANO GLI STRACCI TRA IL DIFENSORE DEL MILAN MATTEO GABBIA E BILLY COSTACURTA - TUTTO È NATO DALLA SOTTOLINEATURA DEGLI ERRORI COMMESSI DA THIAW DA PARTE DELL’OPINIONISTA SKY CHE SI E’ INCAZZATO COME UNA IENA: “NON DEVI DIRE CHE IO NON SONO CORRETTO, IO SONO UN ANALISTA, NON DEVO DIFENDERE I COMPAGNI COME TE” - VIDEO