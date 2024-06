4 giu 2024 08:45

“NON SO SE RIUSCIRÒ A GIOCARE I QUARTI DI FINALE” - L'INFORTUNIO AL GINOCCHIO TIENE IN APPRENSIONE DJOKOVIC, IN DUBBIO PER L’INCONTRO DI MERCOLEDI’ AL ROLAND GARROS: “NEL TERZO GAME DEL SECONDO SET SONO SCIVOLATO E QUESTO HA INFLUITO SUL GINOCCHIO. NON SO COSA SUCCEDERÀ DOMANI O DOPODOMANI. LO SPERO. VEDIAMO COSA SUCCEDE". DJOKOVIC E’ RIUSCITO A TERMINARE LA PARTITA CONTRO CERUNDOLO GRAZIE AGLI ANTINFIAMMATORI - SE IL SERBO DOVESSE RINUNCIARE A GIOCARE I QUARTI, SINNER DIVENTEREBBE IL NUMERO 1 DELLA CLASSIFICA ATP… - VIDEO