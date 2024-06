“NON VA PIÙ DI MODA FARSI IL CULETTO" - SPALLETTI HA CAPITO CHE CON QUELLE MEZZE PIPPETTE DELLA NAZIONALE NON SI POSSONO FARE MIRACOLI AGLI EUROPEI E SI METTE A FARE IL PEDAGOGO PER DARE UNA SVEGLIA AI GIOVANI: "I PRIMAVERA PREFERISCONO FARE PANCHINA IN ITALIA INVECE CHE ANDARE A GIOCARE IN CAMPIONATI STRANIERI DI SECONDO LIVELLO. QUESTO È IL MOTIVO PER CUI SI FANNO POCHI CALCIATORI 'DI LIVELLO'. IL NUMERO DEI GIOCATORI TRA CUI SI PUÒ SCEGLIERE IN ITALIA NON È COSÌ ALTO" (METTE LE MANI AVANTI PER UN EVENTUALE FLOP?)

Spalletti sui giovani in Italia

"Il calcio italiano è miope o manca di coraggio sui giovani, tipo Calafiori che è dovuto andare in Svizzera? Il problema è che queste esperienze si fanno poco, i primavera preferiscono fare panchina in Italia invece che andare a giocare in campionati stranieri di secondo livello.

Stai fuori e ti viene la voglia di tornare per mettere in pratica una crescita caratteriale e qualitativa che ti permetta di metterti in mostra. Non va più molto di moda farsi il culetto... Ma è una cosa che dà sempre merito a chi va a confrontarsi. Se si preferisce stare in panchina, non giocare mai, il procuratore preferisce tenerlo qui e attacca le società, poi si fa poca esperienza, è il motivo per cui si fanno pochi calciatori 'di livello'. Guardate il Frosinone...

Noi abbiamo pochi ragazzini che vanno all'estero a fare esperienza. Le Nazionali giovanili sono tutte di livello ma poi c'è il gap di sforare sopra quel livello lì. Se non hai spazio, si deve andare a trovare dove c'è. Questa potrebbe essere una soluzione perché credo che il numero dei calciatori tra cui si può scegliere in Italia non è così alto".

Spalletti: "Ecco quando diramerò la lista dei convocati"

"La conferenza stampa non era prevista? Era per commentare la partita e farvi sapere più cose possibile. Quando diramerò la lista dei convocati? Diciamo entro l'ora di cena, domani sera io li avviso senza farli tornare qui".

Spalletti: "Cosa ho chiesto ai non convocati"

"Fino alla partita con l'Albania, a mezzanotte, potremo cambiare i convocati. A qualcuno ho chiesto di allenarsi e lo chiederò anche a quelli che manderò via. Sono bischerate, bisogna vincere le partite".

