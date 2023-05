“OGNI GIORNO C’È QUALCOSA. SPERO DI SENTIRMI MEGLIO DOMANI" – DJOKOVIC SPAZZA VIA NORRIE, VOLA AI QUARTI E SPIEGA PERCHE’ E’ ENTRATO IN CAMPO IN RITARDO – LA REPRIMENDA DI BERTOLUCCI: “SE L’ORARIO DI INIZIO È ALLE 11, PERCHÉ DJOKO DEVE ARRIVARE DOPO?” - L'OCCHIATACCIA DEL SERBO NEL SECONDO SET QUANDO IL TENNISTA BRITANNICO LOHA COLPITO CON UNO SMASH - BERTOLUCCI: “QUELLA PALLATA HA RIACCESO LA SCINTILLA DI NOLE” – VIDEO

"Se l’orario di inizio è alle 11, perché Djokovic deve arrivare dopo?” Ti fai massaggiare prima, non quando dovresti scendere in campo". Si apre con la reprimenda di Paolo Bertolucci in diretta Sky a Nole la giornata di tennis al Foro. Non è stata la pioggia a ritardare l'inizio del match con Norrie ma un problema fisico accusato da Nole che si è attardato negli spogliatoi per farsi massaggiare dai terapisti.

“Ogni giorno c’è qualcosa. Spero di sentirmi meglio domani", ha spiegato Djokovic al termine di un match senza storia contro Norrie: 6-3; 6-4 in 1 ora e trenta minuti di gioco. “E’ stato positivo risolvere il match in due set”, il commento a caldo del serbo che strappa il pass per i quarti. “Buona prova di Djoko, in linea con quella del turno precedente, Norrie è partito male e non ha dato segnali di ripresa”, commenta "Braccio d'Oro" Bertolucci.

A parte un piccolo incidente nel secondo set quando il tennista britannico ha colpito con uno smash il serbo girato di spalla. Reazione di fuoco di Nole che gli ha lanciato un’occhiata da lupo. “Quella pallata ha riacceso la scintilla di Djokovic nel secondo set”, chiosa Bertolucci. Fischi inspiegabili del pubblico sul 5-4 quando Norrie ha chiesto l’ingresso del fisioterapista in campo. Un estremo tentativo di spezzare il ritmo all’avversario? A pensar male si fa peccato ma…

