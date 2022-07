4 lug 2022 19:35

“ORA HO SOLO BISOGNO DI UN BICCHIERE DI VINO” – IL "BULLO" AUSTRALIANO KYRGIOS BATTE IN 5 SET NAKASHIMA E VOLA NEI QUARTI A WIMBLEDON DOVE SE LA VEDRÀ CON GARIN PRIMA DELL'EVENTUALE SEMIFINALE CON RAFA NADAL. “L’HO BATTUTO NEL MIO PRIMO TORNEO QUI A WIMBLEDON, ME NE SONO RICORDATO DURANTE LA PARTITA” (E' UNA MINACCIA?) - KYRGIOS E' DOVUTO RICORRERE ALLE CURE MEDICHE PER UN PROBLEMA ALLA SPALLA - VIDEO