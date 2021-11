8 nov 2021 15:00

“OSIMHEN NON È PIÙ UNA NOVITÀ, NON SEGNA DA QUATTRO GARE” (SI’, MA HA COLPITO DUE PALI CONTRO ROMA E VERONA) – SCONCERTI VEDE IL NAPOLI “UN PO’ STANCO E CON POCHI RICAMBI ALL’ALTEZZA” (SI’, MA E’ IN TESTA ALLA CLASSIFICA CON 7 PUNTI DI VANTAGGIO SULL’INTER) - SPALLETTI: “FARE FALLO NELLA METÀ CAMPO AVVERSARIA È UNA NUOVA TECNICA. CI STAVANO DUE MINUTI DI RECUPERO IN PIÙ, LA BATTAGLIA SUL TEMPO EFFETTIVO LA PORTIAMO AVANTI DA TANTO TEMPO”