9 mar 2020 08:30

“PARTITE IN CHIARO? SPADAFORA NON HA DETTO LA VERITÀ”, LA NOTA DI ‘SKY’ IN RISPOSTA AL MINISTRO DELLO SPORT: “TV8 E CIELO SONO DISPONIBILI PER TUTTI E NON SOLO PER GLI ABBONATI” - LA DURA CONTROREPLICA DI SPADAFORA: "SKY E LA LEGA HANNO SCELTO GLI INTERESSI ECONOMICI. IN QUESTO MOMENTO DI CRISI SANITARIA C'È CHI PROVA A FARE I CONTI CON LA REALTÀ E CHI PURTROPPO SI LIMITA A FARE I CONTI"…