Da ilnapolista.it

john elkann ed andrea agnelli foto mezzelani gmt 193

«Peggio di così c’è solo Calciopoli». È una delle frasi intercettate nelle conversazioni tra gli uomini del presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Lo scrive Repubblica a proposito del caso plusvalenze Juve.

“Decisive per blindare le accuse, secondo gli inquirenti, restano le telefonate raccolte da luglio a settembre tra i dirigenti della squadra. Il commento più duro sul sistema che regola i rapporti finanziari nel mondo del calcio – «peggio c’è solo calciopoli» – arriva proprio dalle loro conversazioni ed è citato nella premessa dell’annotazione che la Guardia di finanza ha depositato come principale atto di indagine”.

Per i pm si tratta di un «intero sistema che è malato». Presto, scrive il quotidiano,

paratici agnelli foto mezzelani gmt 191

“i pm che presto invieranno tutti gli atti delle indagini alla procura federale della Figc, nella convinzione che siano emersi «numerosi profili» da far tremare numerose altre squadre, non solo la Juventus”.

Gli atti saranno trasmessi appena cadrà il segreto istruttorio, al termine degli interrogatori e dopo la consulenza tecnica sui conti affidata ad un esperto di bilanci, il commercialista Enrico Stasi. Lo stesso che, già 15 anni fa, aveva esaminato le plusvalenze dei calciatori bianconeri in un’inchiesta fotocopia senza intercettazioni che si era conclusa con l’assoluzione di Luciano Moggi, Roberto Bettega e Antonio Giraudo.

LA PROCURA, DALL’INCHIESTA ELEMENTI PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Da gazzetta.it

pavel nedved andrea agnelli foto mezzelani gmt 169

C'è la convinzione che quello delle plusvalenze nel calcio sia un sistema malato, sulla base delle risultanze d’indagine dell’inchiesta Prisma. La Procura rivela che tra le carte ci sono elementi che si riveleranno utili per la giustizia sportiva, a proposito della Juve ma anche del sistema calcio nel suo insieme. In particolare tra le intercettazioni, che però al momento sono secretate e lo saranno fino al termine delle indagini perché coperte da segreto istruttorio. È quanto emerge da ambienti del palazzo di giustizia piemontese, dando un seguito alla richiesta di informazioni sul materiale acquisito avanzata dalla Federcalcio e a cui la Procura piemontese ha da subito dato la disponibilità.

giraudo agnelli capello foto mezzelani gmt 227

Pur avendone la facoltà, secondo quanto emerge la giustizia sportiva non andrà avanti finché non potrà disporre di elementi emersi dall’inchiesta, ovvero i verbali degli interrogatori secretati, le intercettazioni e il materiale coperto da segreto istruttorio che non può essere divulgato fino a quella chiusura delle indagini che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare in tempi relativamente rapidi. Quello che già adesso può essere a disposizione della giustizia sportiva è quel decreto di perquisizione in cui, al di là della necessità di una controparte con cui la Juve potesse fare le operazioni, sono state esplicitamente nominate alcune società, come l’Atalanta nel caso delle cessioni di Romero e Demiral e il Genoa nel caso dello scambio per Rovella.

PLUSVALENZE

Mario Sconcerti per calciomercato.com

gianni agnelli ed andrea agnelli foto mezzelani gmt 172

Il primo luogo comune da negare sulle plusvalenze è che tanto le fanno tutti. Non è vero, negli ultimi tre anni, cioè quelli in questione nel caso Juve, ci sono almeno quattro società che non ne hanno fatte: Milan, Lazio, Torino e Fiorentina. L’altro è che sono il Male puro. Anche questo non è vero. Le plusvalenze sono il cuore del sistema commerciale, se vendo Vlahovic a sessanta milioni ho solo plusvalenza sana essendo Vlahovic cresciuto nel mio settore giovanile. Il problema non è la plusvalenza, è l’uso che se ne fa. Il confine è il bilancio: se si usano plusvalenze per falsificarlo, si commette un reato serio.

fabio paratici ed andrea agnelli foto mezzelani gmt 224

Non ho idea se e cosa abbia potuto fare la Juve, c’è un’indagine aperta, direi che hanno fatto anche troppo in fretta ad arrivare ai giornali alcune frasi prese dalle intercettazioni telefoniche. E’ vero invece che le plusvalenze fittizie possono portarsi dietro altri reati, come le fatturazioni false. Sarebbe segno di grande civiltà per tutti astenersi dalla voglia di vedere colpevoli perché tutti siamo innocenti fino a prova contraria. Dare la Juve per colpevole ora, sarebbe come dare del colpevole a chiunque di noi senza sapere nulla, solo per tifo. E questo sarebbe barbaro.

