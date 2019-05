https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/federica-pellegrini-tapiro-d-oro-per-le-foto-ose_51611.shtml

Da www.corrieredellosport.it

FEDERICA PELLEGRINI TAPIRO

A Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Federica Pellegrini dopo le foto piccanti pubblicate dalla nuotatrice sui suoi social network. La nuotatrice, intercettata in macchina con il suo coach Matteo Giunta prima di un allenamento in piscina, spiega il motivo degli scatti: «Vivo in costume però, non è una cosa molto strana.

FEDERICA PELLEGRINI CON LA CAGNOLINA VANESSA

Ogni tanto qualcosina di più piccante, non lo faccio mai». L’inviato di Striscia la punge: «Arriva anche qualche like di Magnini?». Lei rivela: «No, mi ha “defollowato”». L’inviato veste i panni del paparazzo, incalza sulla situazione sentimentale della nuotatrice e domanda al coach di Federica se non ci sia del tenero tra loro. Lui nega: «No. Siamo allenatore e atleta». E poi sottolinea: «Abitiamo vicini».

federica pellegrini

PELLEGRINI

Da www.ilfattoquotidiano.it

Lei sdraiata sul fianco con in braccio il suo bulldog francese e in bocca una zampa del cagnolino. È la foto pubblicata su Instagram da Federica Pellegrini, che a commento scrive: “Io ti mangio tutta Mostrooo”, riferendosi all’animale. Un’immagine che ha suscitato indignazione e polemiche tra i fan della nuotatrice, che non hanno apprezzato il gesto di intimità con la sua cagnolina, giudicandolo poco igienico (anche se lei aveva specificato che la foto era stata scattata “dopo il bagnetto”).“Il cane è bellissimo e sarà anche pulito ma io la zampa in bocca non la metterei” osserva un utente.

federica pellegrini

E ancora: “Ma che schifo!”, “Ha bisogno di un fidanzato urgentemente. Sta andando fuori di testa”, “Ti vedo un po’ confusa su questo tipo di pratica”, “Fare un figlio….o adottarne uno no? Che i cani tornassero a fare i cani”, “Penso che la zampa del cane sia la cosa meno igienica del mondo dopo l’ano di un ippopotamo“. Ma c’è anche chi la difende: “Chi non ha un peloso non può capire!”.

