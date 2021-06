“E PENSARE CHE IL NUOTO NON MI PIACEVA ANZI NON MI PIACEVA LO SPORT” – LA PRIMATISTA MONDIALE SUI 50 METRI RANA BENEDETTA PILATO A "UN GIORNO DA PECORA": “L’OBIETTIVO PER TOKYO? PROVERO' A MIGLIORARMI, NON SO ANCORA COSA ASPETTARMI, E' LA MIA PRIMA OLIMPIADE - I COMPLIMENTI DELLA PELLEGRINI? DA LEI FA ANCORA PIU' EFFETTO, SPERO UN GIORNO DI…"

Da Un Giorno da Pecora

La campionessa europea di nuoto e primatista mondiale sui 50 metri rana Benedetta Pilato oggi si è raccontata a Un Giorno da Pecora, Rai Radio1, parlando, tra le altre cose, di come questa passione per il nuoto sia nata in modo del tutto inaspettato. L'hanno definita 'cocciuta, determinata e impertinente'. Si ritrova in questa definizione? “Si, forse più nell'esser cocciuta”. Come mai ha scelto lo stile rana? “E' una cosa che viene naturale. E forse mi piacciono meno gli altri stili...”

Qual è quello che le piace di più? “Il dorso, per il quale io sono negata”. E' vero che da piccola lei non voleva fare nuoto? “Si, non mi piaceva il nuoto, anzi in generale non mi piaceva fare sport”. E com'è scattata poi la passione per il nuoto? “Ho incontrato il mio attuale allenatore quando avevo 5 anni, con lui mi divertivo, mi diverto e quindi pian piano questo sport mi è piaciuto sempre di più”. E' vero che suo padre non riesce a vedere le gare a cui partecipa? “Si, le vede solo mia madre, che poi lo chiama per dirgli come sono andata”, ha spiegato la campionessa a Un Giorno da Pecora.

Il mio obiettivo a Tokyo? "Proverò a migliorare, non so neanche cosa aspettarmi perché è la mia prima Olimpiade, non le ho mai viste nemmeno in tv perché non amo molto guardare sport in televisione". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è la campionessa europea di nuoto e primatista mondiale sui 50 rana Benedetta Pilato. Anche la sua 'collega' Federica Pellegrini ha usato parole di apprezzamento nei suoi confronti. Cosa ne pensa? “Mi fa piacere, detto da lei fa ancora più effetto, spero di arrivare un giorno ai suoi livelli”.

