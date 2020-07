“I PICCOLI AZIONISTI DEL MILAN HANNO ROTTO LE PALLE!” - MARCELLA VERINI, LA PORTAVOCE PER L’ITALIA DEL FONDO ELLIOTT, SI SCAGLIA CONTRO "RADIO ROSSONERA", DI PROPRIETÀ DI APA, L’ASSOCIAZIONE DEI PICCOLI AZIONISTI DEL MILAN - LO SFOGO È VENUTO DOPO L’INCAZZATURA DELLE GRANDI EMITTENTI TV (RAI, SKY E MEDIASET) IGNORATE DALL’AD GAZIDIS, CHE HA PREFERITO RILASCIARE UN’INTERVISTA A "RADIO ROSSONERA" INVECE DI…

“I piccoli azionisti hanno rotto le palle!”. La frase, già di per sé sgradevole, diventa davvero curiosa se si pensa che a pronunciarla è stata Marcella Verini, la portavoce per l’Italia del fondo Elliott, che da decenni porta la bandiera della governance e della difesa dei diritti delle minoranze in molte società quotate mondiali.

Casus belli è stata una breve intervista rilasciata dall’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, a Radio Rossonera, radio dei tifosi milanisti, appunto di proprietà di Apa, l’associazione dei piccoli azionisti del Milan.

Lo sfogo è venuto dopo l’incazzatura delle grandi emittenti tv, Rai, Sky e Mediaset, ignorate da Gazidis, che in questa occasione ha preferito parlare direttamente ai tifosi. Verini, che evidentemente non era informata della scelta della società posseduta del fondo Elliott, ha pensato bene di alzare il telefono e di prendersela con gli ignari di Radio Rossonera, invece di essere felice che il Milan mostra effettivamente quel rispetto per i piccoli azionisti come il suo fondatore Bob Singer giustamente predica da anni in tutto il mondo.

