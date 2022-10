“PIPITA”, PERCHE' HAI DECISO DI FARLA FINITA? HIGUAIN LASCIA IL CALCIO A SOLI 35 ANNI (IL SUO COETANEO MESSI E’ ANCORA LI’ A SBATTERSI PER INSEGUIRE IL TITOLO MONDIALE) – LE PRESE IN GIRO PER LA PANZA E GLI INSULTI DEI NAPOLETANI DOPO IL PASSAGGIO ALLA JUVE – “MEME, PRESE IN GIRO, BULLISMO. LA CRITICA FEROCE ERA DIVENTATA ALL’ORDINE DEL GIORNO. HO DOVUTO CHINARE LA TESTA QUANDO MI HANNO MANCATO DI RISPETTO. OGGI BASTA, NON CE LA FACCIO PIÙ”

Gonzalo Higuain ha detto basta. Il Pipita ha annunciato l'addio al calcio, che pure gli ha dato parecchio, al termine della stagione della MLS. Del resto, che l'argentino fosse abbastanza stufo di quanto circonda il pallone era chiaro da qualche anno, ma vista l'ottima forma con la maglia dell'Inter Miami non ci si aspettava che il centravanti avrebbe appeso gli scarpini al chiodo.

E Higuain lo fa a un'età che, soprattutto per gli standard odierni, non è neanche troppo avanzata. A 35 anni ci sono calciatori che fanno tuttora la differenza, basta pensare che l'ex juventino è coetaneo di Messi. Ma alla fine, non avendo più gli stimoli necessari, Higuain ha appeso gli scarpini al chiodo. Forse troppo presto. Come tanti altri colleghi.

Higuain si ritirerà dal calcio giocato alla scadenza del contratto con l’Inter Miami (il 31 dicembre 2022, quando avrà compiuto da poco 35 anni). «Sono qui per raccontarvi la mia storia», sono le sue prime parole nella conferenza stampa in cui ha dato l’annuncio. «Dopo 17 anni e mezzo da giocatore professionista, la carriera più bella che potessi fare, è giunto il momento di dire addio.

Sento che il calcio mi ha dato molto. Io ho dato tutto me stesso e anche di più. Grazie a tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in me», ha continuato. Anche i suoi compagni di squadra attuali hanno voluto rendergli omaggio salutandolo di persona. Così come la dirigenza e soprattutto la sua famiglia. Da brividi l’abbraccio di tutta la squadra statunitense che ha voluto rendere omaggio all’argentino.

Il bullismo

Gonzalo ha dovuto fare i conti con prese in giro per qualche gol sbagliato (e dire che ne ha segnati una valanga, alcuni bellissimi), sfottò su qualche chilo di troppo in alcune circostanze e accuse varie per trasferimenti contestati (su tutti quello dal Napoli alla Juventus). «Non ero felice se in campo sbagliavo qualche gol, ma soprattutto per le ripercussioni attorno a me — ha spiegato in un’intervista a Espn —. Meme, insulti, prese in giro, il bullismo. La critica feroce era diventata all’ordine del giorno. La gente non si accorge del peso enorme che ti arriva addosso».

E ancora: «In un qualsiasi stadio, in un supermercato, ovunque non ci si accorge dell’effetto devastante che hanno le parole delle persone. Ci sono tanti bambini e ragazzi che per paura non ne parlano e prendono poi decisioni drastiche». Infine: «Io ho vissuto per 15 anni in modo innaturale, non avendo gli stessi diritti di altri davanti agli insulti, ad esempio. Non puoi reagire perché se lo fai la ripercussione è doppia. Ho vissuto una vita nel calcio ai massimi livelli, e non ho mai potuto dire nulla quando mi hanno insultato, ho dovuto chinare la testa quando mi hanno mancato di rispetto. Oggi basta, non ce la faccio più».

