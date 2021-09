“POGBA? LA POSSIBILITA’ CHE TORNI ALLA JUVENTUS C’E’” - MINO RAIOLA SENZA FRENI: “IL CONTRATTO DEL FRANCESE SCADE IL PROSSIMO ANNO. TORINO GLI E’ RIMASTA NEL CUORE" - GLI AGENTI NON SONO IL MALE DEL CALCIO COME QUALCUNO SOSTIENE. SE I PROPRIETARI DEI CLUB NON SANNO GESTIRE I CLUB IL PROBLEMA NON SIAMO NOI” – LA FIFA SI CREDE LA PADRONA DEL CALCIO, E’ UN ORGANO CHE PRODUCE SOLO POLEMICHE E ANDREBBE CAMBIATO”

DA www.corrieredellosport.it

IBRA E RAIOLA

Mino Raiola, intervistato dalla Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni, toccando vari argomenti. Dalla Fifa alla cessione di Donnarumma, fino al futuro di Pogba. ”La Fifa si crede la padrona del calcio e vorrebbe fare un Mondiale ogni 2 anni. Ma la Fifa non e’ proprietaria di nessun calciatore. E’ un organo che produce solo polemiche e andrebbe totalmente cambiato.”

RAIOLA

Il noto procuratore ha voluto anche fare una precisazione sul ruolo degli agenti: “Gli agenti non sono il male del calcio come qualcuno sostiene. Se compri una Rolls Royce e non va, il problema non e’ l’autista. Se i proprietari dei club non sanno gestire i club il problema non siamo noi agenti. Ma anche qui io sono pronto a sedermi intorno a un tavolo e discutere”.

RAIOLA SU DONNARUMMA E POGBA

DONNARUMMA E RAIOLA

Mino Raiola ha parlato anche del passaggio di Donnarumma dal Milan al Psg: "Sono dispiaciuto per come e’ stato trattato Gigio. Lui ha fatto una scelta di vita, non c’e’ stato nessun tradimento. Poteva andare via 4 anni fa e non l’ha fatto. Se e’ stato vicino alla Juventus? Penso che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus. Tra Gigio e Navas al PSG non c’e’ lotta, giochera’ Gigio".

RAIOLA POGBA

Legato alla Juventus è anche il futuro di Pogba e a proposito del centrocampista francese, Raiola, non ha chiuso tutte le porte: "Il contratto di Pogba scade il prossimo anno. Parleremo con il Manchester e vedremo. Di sicuro Torino gli e’ rimasta nel cuore e a queste cose lui ci tiene molto. La possibilita’ che torni alla Juventus c’e’ ma dipende anche dalla Juve.”