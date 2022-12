30 dic 2022 17:53

UN “POLPO” AVVELENATO – SOMMERSO DALLA CRITICHE DEI TIFOSI JUVENTINI PER ESSERSI CONCESSO UNA VACANZA SULLA NEVE, PAUL POGBA HA RISPOSTO CON UN VIDEO PROVOCATORIO SU INSTAGRAM, IN CUI FA FINTA DI SCIARE DA FERMO – IL CENTROCAMPISTA FRANCESE, CHE IN STAGIONE NON HA GIOCATO NEANCHE UN MINUTO A CAUSA DI UN INFORTUNIO AL GINOCCHIO, ANCORA NON SA QUANDO POTRA’ TORNARE A DISPOSIZIONE DI ALLEGRI... – VIDEO