7 lug 2021 12:03

“PORCA MISERIA” – I TITOLI DELLA STAMPA INTERNAZIONALE (E NON) SULLA VITTORIA DELL’ITALIA SULLA SPAGNA – IN SPAGNA PARLANO DI “SCONFITTA IMMERITATA” E DELLA SUPERIORITÀ DEL GIOCO DI LUIS ENRIQUE (MA NON ERANO GLI STESSI A CRITICARE “LA ROJA” ANCOR PRIMA DI INIZIARE IL TORNEO?) – IN FRANCIA TITOLANO “L’ALLEGRIA” ED ELOGIANO GLI AZZURRI PER “LE LORO TRADIZIONALI VIRTÙ DI REALISMO E ABNEGAZIONE PER ELIMINARE LA SPAGNA AI RIGORI” – MENTRE I QUOTIDIANI ITALIANI SONO TUTTI IN FESTA…